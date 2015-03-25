Политика

Путин уволил девять генералов силовых структурРИА Новости 14:48

Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин уволил девять генералов силовых структур

РИА Новости14:48

Президент Владимир Путин снял с должностей ряд генералов в российских силовых ведомствах

Эхо Москвы11:08

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Ведомости09:25

Путин освободил от должностей нескольких генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС

ТАСС09:56

Путин уволил девять генералов

Газета.Ru10:52

Путин снял с должностей девять генералов

РБК10:24

Путин уволил девять генералов

Метагазета10:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

После конфликта в самарской колонии госпитализировали 12 заключенных

Обновлено в 15:59
Авто

Renault разработает пикап Renault Duster в 2019 году

Официальные лица Renault сообщили, что пикап на базе Duster станет утилитарной моделью.
Обновлено в 08:58
Авто

АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено в 14:45
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.
Обновлено в 12:02
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Транспорт

«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета

По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Авто

Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Помимо специальной подвески, в оснащение внедорожного RAV4 вошли облегченные 18-дюймовые колеса с покрышками Falken Wildpeak A/T Trail, светодиодные противотуманные фары, полный привод с динамическим контролем тяги на каждом из задних колес, переключатель режимов движения Multi-Terrain Select c системами помощи на подъеме и спуске.
Обновлено в 02:46
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука

Ученые узнали, как питье вина и пива влияет на похмелье

Обновлено в 01:54
Экономика

Moody’s повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного Baa3

Напомним, что Moody’s оставалось единственным рейтинговым агентством «большой тройки» (S&P, Moody’s и Fitch), которое сохраняло суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня.
Обновлено в 16:56
Происшествия

В Шереметьево трех человек сняли с рейса за распитие алкоголя на борту

Обновлено в 15:03
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Происшествия

В участников предвыборной встречи с Тимошенко бросили дымовые шашки

По данным полиции, в участников встречи бросили две дымовые шашки, еще у пятерых находившихся на площади человек, изъяли «семь предметов, похожих на» пиротехнику.
Обновлено в 17:32
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании

В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Спорт

Российские биатлонисты выиграли бронзу в эстафете на Кубке мира

Сборная России показала третий результат в эстафете на этапе Кубка мира в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:02
Космос

Шторм, обнаруженный на Нептуне «Хабблом», продлится несколько лет

Шторм развернулся на Северном полушарии и охватит около 20 всей поверхности Нептуна и продлится несколько лет.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Канаде убийцу восьмерых геев осудили пожизненно

Брюс Макартур убил восьмерых гомосексуалов в районе Торонто Гей-Виллидж.
Обновлено в 15:24
Авто

Собрали первый КамАЗ-54901 с кабиной К5

В Набережных Челнах собрали предсерийный грузовик поколения К5, КамАЗ-54901.
Обновлено в 06:20
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
Авто

Объявлены российские цены на новую Toyota Corolla

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на седан Corolla нового поколения.
Обновлено в 13:35
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Экономика

Visa планирует внедрить сервис выдачи наличных на кассах магазинов

Международная платёжная система Visa работает над внедрением сервиса выдачи наличных на кассах магазинов при условии покупки товаров с помощью платёжных карт компании.
Обновлено в 05:08
Кино

Умер английский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:34
Гаджеты

В iPhone XS и XS Max трескаются камеры

Обновлено в 06:28
Происшествия

В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту

В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено в 17:25
Наука

Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет

Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Авто

Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге

7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
ещё по теме
Главное