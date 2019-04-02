Политика
Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурораУралПолит.Ru 06:45
Президент России Владимир Путин отправил в отставку сразу трех высокопоставленных прокуроров. Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской республики Александра Терещенко.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин освободил от должности дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и северо-западного транспортного прокурора Олега Колесова.Коммерсантъ07:07
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Медведев записался на приём к врачу в поликлинике Перми
Глава правительства познакомился с тем, как работает «электронная поликлиника», и взял талон на приём к врачу.
Обновлено в 07:34
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Общество
Работники Ford в России пригрозили пикетами в случае невыплаты компенсаций
Работники завода Ford во Всеволожске заявили о намерении выйти на пикеты в случае отказа руководства предприятия выплатить компенсацию после увольнения в размере двух годовых окладов, рассказал председатель всеволожской профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев.
Обновлено в 15:06
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Обновлено в 14:20
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Общество
Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes
В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».
Обновлено в 12:12
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Экономика
МФО считают излишним запрещать им займы под залог недвижимости
Большинство микрофинансовых организаций в РФ сосредоточено на выдаче небольших займов, где залог не требуется, поэтому запрещать им выдавать займы под залог недвижимости излишне – у ЦБ достаточно инструментов, чтобы контролировать работу МФО и не вводить прямых запретов, заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации микрофинансистов "МиР" Елена Стратьева.
Обновлено в 10:19
Футбол
В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR
В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок
Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью
Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес
Джастин Бибер подтвердил, что Хейли Болдуин беременна
View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:02pm PDT Долго тянуть резину Бибер не стал и следом выложил фотографию Хейли на приеме у доктора, подписав ее так: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка».
Обновлено вчера в 16:58
Гаджеты
В следующем году Apple выпустит iPhone с небольшим экраном OLED
Все слухи указывают на то, что осенью нас ждёт анонс трёх новых смартфонов iPhone.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова мечтает о веселой свадьбе за границей
Популярная российская исполнительница, экс-участница проекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала в одном из интервью, что мечтает о веселой свадьбе за границей.
Обновлено в 13:55
Энергетика
В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»
В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Общество
Свидетельство СНИЛС больше не выдают
Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.
Обновлено в 11:39
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.
Обновлено в 14:00
Авто
Стартовало производство экономичного Lada Largus
Сегодня на ГК «АТС» официально запущено производство второй серийной модели Lada Largus CNG, работающей на метане.
Обновлено в 06:26