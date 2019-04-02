Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурораУралПолит.Ru 06:45

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин отправил в отставку сразу трех высокопоставленных прокуроров. Президент России Владимир Путин отправил в отставку прокурора Карачаево-Черкесской республики Александра Терещенко.

Политика В России впервые применили закон об оскорблении власти После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.

Здоровье Медведев записался на приём к врачу в поликлинике Перми Глава правительства познакомился с тем, как работает «электронная поликлиника», и взял талон на приём к врачу.

Общество Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.

Общество Работники Ford в России пригрозили пикетами в случае невыплаты компенсаций Работники завода Ford во Всеволожске заявили о намерении выйти на пикеты в случае отказа руководства предприятия выплатить компенсацию после увольнения в размере двух годовых окладов, рассказал председатель всеволожской профсоюзной организации Ford Михаил Сергеев.

Политика Суд обязал уволить мэра Евпатории Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.

Экономика Названы самые высокооплачиваемые профессии Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.

Авто Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Происшествия Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.

Происшествия Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.

Футбол «Бешикташ» нацелился на Влашича Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.

Политика В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".

Общество Собянин открыл на ЗиЛе дилерский центр Mercedes В торжественной церемонии по случаю запуска центра принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Порошенко поручил проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома» Президент Украины Петр Порошенко в связи с итогами ряда журналистских расследований о хищениях и коррупции в оборонной сфере поручил проверить на полиграфе руководство госконцерна «Укроборонпром».

Общество Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.

Экономика МФО считают излишним запрещать им займы под залог недвижимости Большинство микрофинансовых организаций в РФ сосредоточено на выдаче небольших займов, где залог не требуется, поэтому запрещать им выдавать займы под залог недвижимости излишне – у ЦБ достаточно инструментов, чтобы контролировать работу МФО и не вводить прямых запретов, заявила РИА Новости директор саморегулируемой организации микрофинансистов "МиР" Елена Стратьева.

Футбол В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.

Происшествия В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.

Шоу-бизнес Джастин Бибер подтвердил, что Хейли Болдуин беременна View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:02pm PDT Долго тянуть резину Бибер не стал и следом выложил фотографию Хейли на приеме у доктора, подписав ее так: «Если вы подумали, что это первоапрельская шутка».

Гаджеты В следующем году Apple выпустит iPhone с небольшим экраном OLED Все слухи указывают на то, что осенью нас ждёт анонс трёх новых смартфонов iPhone.

Шоу-бизнес Юлианна Караулова мечтает о веселой свадьбе за границей Популярная российская исполнительница, экс-участница проекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала в одном из интервью, что мечтает о веселой свадьбе за границей.

Энергетика В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2» В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.

Общество Свидетельство СНИЛС больше не выдают Свидетельства ОПС, выданные до вступления в силу нового порядка сохраняют свое действие, не нуждаются в обмене и уравнены в документами подтверждающим регистрацию в системе персучета.

Наука Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте Ещё специалисты Tencent Keen Security Lab обманули камеры автомобиля, показывая странное изображение (посмотрите ролик), – система думала, что пошёл дождь и включала дворники.