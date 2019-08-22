Экономика
Путин увидел риски в зависимости угольной отрасли от экспортаИнтерфакс - Россия 07:44
"Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал Путин.
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Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Кинувшего в бойца ОМОНа мусорную урну оставили под арестом
Московский городской суд принял решение оставить под арестом Евгения Коваленко, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.
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Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.
Обновлено в 03:15
Кино
Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин
Брат голливудского актера Бена Аффлека американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни".
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
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Происшествия
Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных
Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Футбол
Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии
Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
Киберспорт
В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выбрали в числе киберспортивных дисциплин, которые необходимо ввести в школах, Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено в 06:47
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Санчес получит от «МанЮнайтед» 36 миллионов фунтов за уход в «Интер»
"Манчестер Юнайтед" будет вынужден раскошелиться на 36 миллионов фунтов в случае ухода чилийского нападающего Алексиса Санчеса в миланский "Интер".
Обновлено в 07:23
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.
Обновлено в 07:38
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Обновлено в 05:26
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения
«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
Авто
На улице Лондона установили автомат по продаже машин
Еще одна причина, по которой Renault Zoe появился в уличном торговом автомате, - его ценник, который удачно вписывается в установленный на устройстве лимит: 21 тыс. фунтов стерлингов или 1,67 млн рублей.
Обновлено в 02:24
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Кино
Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс
В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено вчера в 04:59