Экономика

Путин увидел риски в зависимости угольной отрасли от экспортаИнтерфакс - Россия 07:44

"Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал Путин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин указал на риски и поздравил шахтеров

Росбалт08:23

Путин назвал риски для российской угольной отрасли

Телеканал 360°07:57

Путин увидел риски в зависимости угольной отрасли от экспорта

Интерфакс - Россия07:44

Путин: растущая зависимость угольной отрасли РФ от экспорта создаёт риски

News.ru07:45

Путин рассказал о рисках в угольной отрасли

Газета.Ru07:38

Путин указал на риски зависимости угольной отрасли России от экспортных рынков

ТАСС07:25

Путин заявил о рисках из-за увеличения зависимости РФ от внешних рынков в угольной отрасли

Народные новости07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»

19 августа авиация Асада обстреляла конвой ВС Турции, направлявшийся в район города Морек (провинция Хама, к югу от Хан-Шейхуна), где расположен наблюдательный пост № 9 турецкой армии.
Обновлено в 07:32
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Технологии

Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности

Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Кинувшего в бойца ОМОНа мусорную урну оставили под арестом

Московский городской суд принял решение оставить под арестом Евгения Коваленко, который обвиняется в нападении на бойца спецназа ОМОН во время несанкционированного митинга оппозиции в Москве 27 июля.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.
Обновлено в 03:15
Кино

Брат Бена Аффлека снял фильм о мире без женщин

Брат голливудского актера Бена Аффлека американский режиссер Кейси Аффлек снял постапокалиптический фильм "Свет моей жизни".
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных

Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 08:14
Транспорт

Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше

Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Футбол

Футболисты «Спартака» встретились с Зе Луишем в Португалии

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» встретились с бывшим нападающим красно-белых Зе Луишем.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

Обновлено в 07:05
Киберспорт

В российских школах предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выбрали в числе киберспортивных дисциплин, которые необходимо ввести в школах, Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено в 06:47
Происшествия

На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование

Обновлено в 07:41
Кино

Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби

К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Политика

Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Политика

Путин назвал причину протестов в Москве

Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Санчес получит от «МанЮнайтед» 36 миллионов фунтов за уход в «Интер»

"Манчестер Юнайтед" будет вынужден раскошелиться на 36 миллионов фунтов в случае ухода чилийского нападающего Алексиса Санчеса в миланский "Интер".
Обновлено в 07:23
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.
Обновлено в 07:38
Происшествия

На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме

Обновлено в 05:26
Политика

Власти Москвы отказали заявителям протестных митингов на 31 августа

Обновлено в 07:45
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Футбол

ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения

«С днём рождения настоящего героя российской команды Чемпионата мира 2018», говорится в записи.
Обновлено в 07:59
Авто

На улице Лондона установили автомат по продаже машин

Еще одна причина, по которой Renault Zoe появился в уличном торговом автомате, - его ценник, который удачно вписывается в установленный на устройстве лимит: 21 тыс. фунтов стерлингов или 1,67 млн рублей.
Обновлено в 02:24
Общество

Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину

Обновлено в 06:00
Кино

Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.
Обновлено вчера в 04:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное