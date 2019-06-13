Путин уверен в восстановлении отношений с УкраинойИнтерфакс 17:27

Отношения России с Украиной будут восстановлены вне зависимости от отношений с украинскими элитами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин уверен в восстановлении отношений с Украиной

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