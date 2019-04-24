Политика

Путин уверен, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мираГазета.Ru 14:03

Президент России Владимир Путин назвал "абсолютно решаемой" цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира.
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Путин назвал сверхзадачу России

Lenta.ru09:02

Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира

РБК10:04

Путин призвал улучшать структуру экономики РФ с перспективой на будущее

Известия09:53

Путин назвал сверхзадачу для российской экономики

Московский Комсомолец09:45

Путин уверен, что России не составит труда войти в пятерку наиболее развитых экономик мира

ТАСС09:26

Путин назвал сверхзадачу для экономики России

РИА Новости09:09

Путин уверен, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

Газета.Ru14:03
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика

Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах

Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Культура

Скончался создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Авто

Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп

YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Происшествия

В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»

Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.
Обновлено в 14:13
Политика

Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Общество

В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам

Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Футбол

Жиго и Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом»

По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
Обновлено в 14:26
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Общество

В Японии выплатят компенсацию жертвам принудительной стерилизации

Парламент Японии принял решение о выплате компенсаций гражданам, подверженным принудительной стерилизации в 1948-1996 годы прошлого века.
Обновлено в 14:20
Футбол

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

88-летний Краско вернулся к экс-супруге

Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Общество

Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Общество

В Петербурге бесплатный проезд в электричках получат больше льготников

Градоначальник надеется, что депутаты к нему прислушаются. Для этого парламент примет поправки в Социальный кодекс Петербурга.
Обновлено 22 апреля в 13:50
Армия и оружие

На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России

Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:33
Гаджеты

Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 12:26
Политика

Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Футбол

ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»

Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Хоккей

Панарин готовится к серии с «Бостоном» в компании собаки

Российский хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин показал, как он проводит подготовку к серии плей-офф четвертьфинала Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс».
Обновлено в 13:40
Общество

Администрацию Ленинского района Саратова обвинили в принуждении педагогов к участию в «Бессмертном полку»

Сотрудница одного из образовательных учреждений Ленинского района Саратова сегодня, 24 апреля, рассказала радиостанции «Эхо Москвы в Саратове» о том, что районные чиновники систематически под угрозой увольнения принуждают педагогов к участию в различных внерабочих мероприятиях, в том числе в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
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