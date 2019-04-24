Путин уверен, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мираГазета.Ru 14:03

Президент России Владимир Путин назвал "абсолютно решаемой" цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира.

Путин уверен, что Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира

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