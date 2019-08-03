Политика

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без основанийРБК 18:16

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Российским судам запретили необоснованно удерживать бизнесменов в СИЗО

URA.Ru18:13

Путин утвердил запрет на необоснованное продление ареста бизнесменов

RT на русском17:27

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных следственных действий

Коммерсантъ18:56

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

РБК18:16

Путин запретил продлевать арест бизнесменов без активных следственных действий

Газета.Ru18:57

Путин подписал закон о содержании предпринимателей в СИЗО

РЕН ТВ16:56

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных действий следствия

ТАСС16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Здоровье

Подготовлены советы для борьбы с пониженным уровнем гормона стресса

Гормон стресса регулирует наше поведение, а наши поступки влияют на уровень гормона стресса, добавил Мясников.
Обновлено в 14:44
Политика

В российском посольстве прокомментировали новые санкции США

Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на статической экспозиции МАКС-2019

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Обновлено в 20:03
Армия и оружие

Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов

К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27
Политика

Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено в 19:21
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Общество

Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера

Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено в 01:05
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил, что Москва не выполняет обещания Меркель

Глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев высказал сомнения о том, что после завершения строительства «Северного потока - 2» Россия продолжит направлять газ через территорию Украины.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика

Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза

По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16
Футбол

Гвардиола ответил на слова Клоппа о больших тратах «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что «горожане» входят в список из четырёх клубов, которые могут постоянно тратить деньги.
Обновлено в 12:50
Экономика

Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.
Обновлено в 02:30
Спорт

Норвежка Фоссесхолм выиграла масс-старт на фестивале Blink, Седова — вторая

Обновлено в 15:32
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Театры

Джигарханян вернулся в театр после долгой болезни

Режиссер и актер Армен Джигарханян вернулся к работе после скандального развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:01
Футбол

Шаронов рассказал о подготовке «Рубина» к матчу с ЦСКА

Тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал, как проходит подготовка клуба к предстоящей игре чемпионата России с московским ЦСКА.
Обновлено в 11:02
Футбол

Ларссон хочет выиграть со «Спартаком» РПЛ и Лигу Европы

Официально: Джордан Ларссон стал футболистом "Спартака" Ларссон отметил, что его не хотели отпускать в разгар шведского сезона.
Обновлено в 09:14
Экономика

Региональные бюджеты будут сбалансированы

Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений.
Обновлено в 20:15
Общество

Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Финансы

Курс рубля рушится на фоне новых санкций США

Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти Brent, а также новых санкций США, связанных с делом Скрипалей.
Обновлено в 11:34
Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в России

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 12:51
Общество

Шереметьево признали лучшим аэропортом мира

Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире.
Обновлено в 15:44
Происшествия

В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу

Обновлено в 12:40
Политика

Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложил 50 миллионов за форварда «Аякса» Нереса

Нападающий «Аякса» Давид Нерес летом может сменить клуб. Заполучить футболиста желает «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 18:53
Общество

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Космос

Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя

Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное