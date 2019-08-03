Политика

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без основанийРБК вчера в 18:16

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Российским судам запретили необоснованно удерживать бизнесменов в СИЗО

URA.Ruвчера в 18:13

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных следственных действий

Коммерсантъвчера в 18:56

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных действий следствия

ТАССвчера в 16:51

Путин утвердил запрет на необоснованное продление ареста бизнесменов

RT на русскомвчера в 17:27

Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов

РИА Новостивчера в 17:20

Путин подписал закон о содержании предпринимателей в СИЗО

РЕН ТВвчера в 16:56

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

РБКвчера в 18:16
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Политика

На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Крупный пожар случился в центре Москвы

В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Происшествия

СК возбудил уголовное дело о лесных пожарах в Сибири

Обновлено вчера в 01:05
Политика

Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В Саратове на ребенка в коляске упала с крыши болгарка

Обновлено вчера в 11:14
Происшествия

Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина

В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
Обновлено в 01:14
Музыка

Песня группы Metallica спасла студентку от пумы

Обновлено вчера в 09:46
Здоровье

В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом

Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года

Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Политика

Стала известна зарплата Зеленского

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Общество

В Осинниках испекли самый большой в мире вишнёвый рулет

В Осинниках кондитеры установили кулинарный рекорд — испекли самый большой в мире вишнёвый рулет весом свыше тонны и длиною почти в 135 метров.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие

Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии

На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Политика

Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций

Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года.
Обновлено в 00:42
Экономика

С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам повысят пенсии с сегодняшнего дня. Кроме того, вступили в силу новые упрощенные правила регистрации недвижимости.
Обновлено 01 августа в 03:57
Футбол

Кркич может продолжить карьеру в Канаде

Обновлено вчера в 17:47
Финансы

Долг американцев поставил абсолютный рекорд

При подсчете не учитывались долги американцев по ипотечным кредитам, размер которых снова начал расти после небольшого снижения несколькими месяцами ранее.
Обновлено вчера в 13:39
Армия и оружие

ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера

Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины

Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Футбол

Диего сыграл в футбол с сыном, находясь в инвалидном кресле

Бывший полузащитник сборной Бразилии Диего, ныне выступающий за «Фламенго», опубликовал видео, на котором он играет в футбол с сыном, находясь при этом в инвалидном кресле.
Обновлено в 00:49
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД

Министерство иностранных дел опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 07:51
Политика

Лукашенко поручил ускорить интеграцию с Россией

Обновлено вчера в 13:55
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме

Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Трамп высоко оценил недавний телефонный разговор с Путиным

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал телефонную беседу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 31 июля.
Обновлено 01 августа в 17:16
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