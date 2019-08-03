Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без основанийРБК вчера в 18:16
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин запретил продлевать арест бизнесменов без активных следственных действий
Газета.Ruвчера в 18:57
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных следственных действий
Коммерсантъвчера в 18:56
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ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
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По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
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В результате землетрясения в Индонезии погиб человек
В результате землетрясения магнитудой 6,9 у побережья острова Суматра на западе Индонезии погиб один человек и ещё четверо пострадали, передаёт Straits Times со ссылкой на Национальное агентство про противодействию стихийным бедствиям.
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Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено 01 августа в 03:57
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды
Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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Финансы
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза
Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено вчера в 11:28
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Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Венесуэла обратилась в Совбез ООН из-за угроз Трампа
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу президента США Дональда Трампа ввести блокаду страны и заявил, что обращается в связи с этим в Совбез ООН.
Обновлено вчера в 18:33
Спорт
Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020
Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:26
Политика
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РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
Мамаев и Кокорин подали прошение об УДО
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отбывающие наказание в белгородской колонии, подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи с природными пожарами в Красноярском крае.
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Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
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Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
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Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом на Ставрополье
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя грузового автомобиля после ДТП с участием автобуса на Ставрополье, в результате которого пять человек погибли.
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44