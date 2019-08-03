Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

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