Политика
Путин утвердил запрет на безосновательное продление ареста бизнесменовФАН вчера в 21:08
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий продление ареста бизнесменов без обоснования следствия. Для продления срока ареста предпринимателей следствие должно будет проводить активные действия в рамках расследования, а также обосновать суду причины соответствующего ходатайства.
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Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных следственных действий
Коммерсантъвчера в 18:56
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Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Милонов предложил ввести новые правила для иностранных артистов
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову подумать о введении дополнительных правил для иностранных артистов, об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Здоровье
Стали известны регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом
Низкие показатели больных отмечены в Белгородской области – 19,8 пациентов на сто тысяч человек, а также в Ненецком автономном округе, где приходится 20,5 больных на такое же количество населения.
Обновлено в 03:56
Футбол
«Зенит» поздравил Ракицкого с юбилеем
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Турция продолжит выступать в роли гаранта по Кипру — министр обороны
Турция намерена активно осуществлять свою роль в качестве страны-гаранта по кипрскому урегулированию.
Обновлено вчера в 03:53
Экономика
Причина добавить в свой инвестиционный портфель акции Microsoft, Visa и Mastercard
Думаю, в этом году рост рынка был обусловлен, по большей части, ожиданиями инвесторов в отношении снижения напряженности.
Обновлено вчера в 11:24
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
Обновлено в 06:14
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
Обновлено в 05:33
Спорт
Егор Крид провёл стрим с капитаном NAVI по CS:GO
Известный российский певец Егор Крид провёл трансляцию на платформе Twitch.
Обновлено вчера в 15:42
Единоборства
Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко
Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Игры
Doom 3 исполнилось 15 лет. Из ада в чистилище
Обновлено в 06:00
Общество
Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40