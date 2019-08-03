Политика

Путин утвердил запрет на безосновательное продление ареста бизнесменовФАН вчера в 21:08

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, исключающий продление ареста бизнесменов без обоснования следствия. Для продления срока ареста предпринимателей следствие должно будет проводить активные действия в рамках расследования, а также обосновать суду причины соответствующего ходатайства.
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Российским судам запретили необоснованно удерживать бизнесменов в СИЗО

URA.Ruвчера в 18:13

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных следственных действий

Коммерсантъвчера в 18:56

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без активных действий следствия

ТАССвчера в 16:51

Путин утвердил запрет на необоснованное продление ареста бизнесменов

RT на русскомвчера в 17:27

Путин утвердил условия ареста подозреваемых в преступлениях бизнесменов

РИА Новостивчера в 17:20

Путин подписал закон о содержании предпринимателей в СИЗО

РЕН ТВвчера в 16:56

Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований

РБКвчера в 18:16
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Экономика

В России запускается новая программа страхования жилья

С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Общество

Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет

Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара

В московском аэропорту Шереметьево обрушились сборные конструкции основания крыши строящегося ангара для самолетов, сообщила РИА Новости директор аэропорта по связям с общественностью Анна Захаренкова.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги

Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество

ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста

61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Политика

Милонов предложил ввести новые правила для иностранных артистов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил главе МИД РФ Сергею Лаврову подумать о введении дополнительных правил для иностранных артистов, об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

С 2011 года артистка начала музыкальную деятельность, а в 2017-м представила свой дебютный студийный альбом "Под звуки поцелуев".
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Здоровье

Стали известны регионы РФ с наибольшим числом больных туберкулезом

Низкие показатели больных отмечены в Белгородской области – 19,8 пациентов на сто тысяч человек, а также в Ненецком автономном округе, где приходится 20,5 больных на такое же количество населения.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Зенит» поздравил Ракицкого с юбилеем

Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Турция продолжит выступать в роли гаранта по Кипру — министр обороны

Турция намерена активно осуществлять свою роль в качестве страны-гаранта по кипрскому урегулированию.
Обновлено вчера в 03:53
Экономика

Причина добавить в свой инвестиционный портфель акции Microsoft, Visa и Mastercard

Думаю, в этом году рост рынка был обусловлен, по большей части, ожиданиями инвесторов в отношении снижения напряженности.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Преступная семейка в Петербурге «легализовала» 10 тысяч мигрантов

Обновлено в 05:28
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Александр Невзоров отрекся от религии, бывшей супруги и дочери

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В борьбе с лесными пожарами помогут самолеты-разведчики

Обновлено в 05:33
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ

Обновлено в 06:14
Происшествия

Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео

В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Обновлено в 05:33
Спорт

Егор Крид провёл стрим с капитаном NAVI по CS:GO

Известный российский певец Егор Крид провёл трансляцию на платформе Twitch.
Обновлено вчера в 15:42
Единоборства

Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко

Следующим соперником Федора Емельяненко в поединке в рамках бойцовского турнира Bellator может стать американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Политика

Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве

Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено вчера в 02:23
Интернет

Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp

Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Игры

Doom 3 исполнилось 15 лет. Из ада в чистилище

Обновлено в 06:00
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал от руководства муниципалитетов Иркутской области быстрее "взять себя в руки" и вплотную заняться проблемами жителей региона, пострадавших от наводнения.
Обновлено в 02:40
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