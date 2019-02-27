Экономика

Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни граждан РФREGNUM 03:53

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, которые были сформированы в качестве комплекса мер по реализации послания президента Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля 27 февраля.
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с чего всё началось
Перечень поручений президента РФ Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года был опубликован в среду на сайте
 Кремля.
ТАСС09:46

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Путин утвердил перечень поручений по улучшению жизни россиян

РИА Новости07:19

Путин дал поручения по посланию правительству, администрации и ЦБ

РБК03:40

Путин обсудит с кабмином реализацию поручений по итогам послания

Взгляд.ру06:04

Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 27 февраля 2019 г. Пр-294)

Гарант07:11

Опубликован перечень поручений Путина по улучшению жизни россиян

Газета.Ru05:09

Процесс запущен. Члены кабмина отчитались о начале работы по выполнению поручений Путина

ТАСС09:46

Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян

Lenta.ru02:40
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Происшествия

Полиция проводит антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде

В рамках оперативных мероприятий было проведено семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

ВВС Индии сбили пакистанский истребитель

Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено в 02:34
Спорт

Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Политика

Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России

Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Музыка

Четвертый коллектив отказался представлять Украину на «Евровидении»

Группа заняла четвертое место в национальном отборе на "Евровидение-2019" и заранее сообщила, что отклонит предложение Национального общественного телевидения Украины (НОТУ), если оно поступит.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Московский школьник спас жизнь мужчине на борту самолета

Обновлено в 11:07
Происшествия

Ростовские СМИ придали огласке драку полицейских с министром из Крыма

Ростовские интернет-издания со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщили о конфликте, участниками которого стали инспекторы ДПС и министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.
Обновлено в 07:46
Политика

Племянник Киселева пошел под суд из-за интервью телеведущего

Племянник телеведущего Дмитрия Киселева Сергей стал фигурантом уголовного дела после интервью своего дяди.
Обновлено в 10:19
Политика

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Рязани на ребенка упала глыба льда

Трехлетний ребенок попал в реанимацию после того, как во время прогулки в центре Рязани на него упала ледяная глыба.
Обновлено в 07:04
Общество

Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок

На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 07:17
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 02:20
Общество

Москвич ради поездки за рубеж выплатил 150 млн рублей алиментов

Москвичу пришлось выплатить 150 млн рублей долгов по алиментам, чтобы с него сняли ограничения на выезд за границу.
Обновлено в 10:08
Происшествия

В Петербурге школьник признался в изнасиловании годовалой сестры

После допроса с пристрастием, сын признался: он несколько раз насиловал сестру.
Обновлено 25 февраля в 03:05
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Жена «краснодарского каннибала» получила 10 лет колонии

Обновлено в 10:28
Происшествия

СК завел дело на сотрудников скорой за продажу данных об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи (расположена в подмосковном Красногорске) «из корыстных побуждений» передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы, оказывающей ритуальные услуги, говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 10:09
Политика

Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в Евросоюз

У Украины переизбыток электроэнергии, которую следует продавать в Евросоюз.
Обновлено в 09:06
Общество

Лишенный бонусных миль Алешковский подал в суд на «Аэрофлот»

Алешковский лишился миль, после того как опубликовал в Twitter снимок приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева о запрете сотрудникам пользоваться мобильными телефонами в офисах авиакомпании.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В московской школе произошла массовая драка третьеклассниц

Обновлено в 08:16
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Транспорт

Три участка ЦКАД откроют осенью 2020 года

Первый, третий и пятый участки ЦКАД будут сданы в октябре 2020 года, четвертый откроют в октябре 2021 года.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Два БТР попали в ДТП в центре Курска

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Маньяк-расчленитель Масленников выйдет на свободу в 56 лет

После убийства маньяк-расчленитель купил мясорубку и начисто вымыл квартиру. Тела убитых волжанок Александр Масленников расчленил и закопал.
Обновлено в 10:26
Политика

Путин пообещал оценить работу каждого из членов правительства

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства пообещал оценить работу каждого в рамках его задач, обозначенных в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово

Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Обновлено в 09:05
Политика

Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью

Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Политика

В России изменят методику исчисления прожиточного минимума пенсионера

Правительство России готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:33
Музыка

Анастасия Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России

Обновлено в 08:29
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