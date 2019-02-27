Путин утвердил перечень поручений по посланию Федеральному СобраниюЧетвертая Власть вчера в 04:44

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает «Российская газета». До 10 апреля правительство должно внести поправки, касающиеся соцзащиты населения.

Армия и оружие Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии В четверг утром Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Происшествия В Уфе совершил аварийную посадку самолёт со 123 пассажирами Пассажирский самолёт, вылетевший в Москву из Уфы, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью.

Общество В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицы российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления.

Происшествия В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.

Армия и оружие Источник назвал сроки постройки российских эсминцев типа «Лидер» Россия намерена построить два эсминца типа "Лидер" к концу 2020-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Происшествия Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.

Единоборства Скончался боец ММА Аркадий Лисин Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.

Экономика Перевод денег по номеру телефона стал доступен в РФ Система быстрых платежей (СБП), разработанная Центробанком РФ, стала доступна для всех клиентов банков-участников с 28 февраля.

Экономика ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), компаний розничной торговли (АКОРТ), торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России возбудить дело в отношении Visa и MasterCard.

Армия и оружие Американский генерал признал бессилие США против российских ракет Генерал признал, что новые крылатые и гиперзвуковые ракеты, разработкой которых активно занимаются в России, могут стать серьезной проблемой для Америки.

Происшествия Полиция прервала прямую линию с Ходорковским в «Открытой России» Вместо прямой линии с Ходорковским на YouTube шла трансляция происходящего возле офиса «Открытой России».

Политика В конгрессе предложили разведке США собрать данные о финансах Путина Внесенный в конгресс законопроект предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах «Путина и его союзников».

Происшествия На Сахалине четверо подростков отравились неизвестными таблетками Четверо школьников из Охи 26 февраля попали в больницу из-за отравления неизвестным веществами. Среди них - мальчик и три девочки 13-14 лет.

Экономика В России подорожают молоко, гречка и хлеб, пишут СМИ Специалисты компании "ФинЭкспертиза" проанализировав состояние рынка, пришли к выводу, что в 2019 году следует ожидать повышения цен на ряд продуктов питания, сообщает "Российская газета".

Авто ФАС предложила новые тарифы на изготовление автомобильных номеров Новые правила регистрации транспортных средств С 4 августа 2019 года в России вступит в силу новый закон «О госрегистрации транспортных средств», согласно которому ГИБДД будет не выдавать автомобилистам номерные знаки, как сейчас, а лишь назначать номера.

Политика Эксперт объяснил, почему Зеленского называют «пророссийским» Команда действующего президента Украины Петра Порошенко обвиняет шоумена Владимира Зеленского в "пророссийскости", чтобы лишить голосов на предстоящих выборах, заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире телеканала "112 Украина".

Политика Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы По меньшей мере 8 т золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

Общество Река Русская затопила город в Калифорнии Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.

Политика Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.