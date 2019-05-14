Политика

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасностиРИА Новости 05:07

Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года утратила силу.
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Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности

РИА Новости05:07

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

ТАСС05:03

Правительство изменило состав комиссии по ТЭК

Известия05:14

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

РБК04:54

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности

Газета.Ru04:51

Путин подписал новую доктрину энергетической безопасности

Московский Комсомолец04:56

Путин отметил необходимость развивать внутренний рынок СПГ

RT на русском05:07
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Общество

Корона не помогла: стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Кремля

Обновлено вчера в 06:56
Религия

В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь

Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Футбол

Бывший тренер «Зенита» оскорбился слухам об уходе из «Интера»

Наставник подчеркнул, что если СМИ постоянно пишут об этом, значит они должны что-то знать, однако такие слухи вокруг «Интера» ходят уже лет семь.
Обновлено в 01:12
Футбол

«Барселона» планирует обменять Коутиньо на Гризманна

Напомним, что минувшим летом Антуан Гризманн был близок к переходу в «Барселону», но в последний момент решил остаться в «Атлетико».
Обновлено в 03:58
Общество

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Космос

Будущие поселенцы Марса будут ездить на космическом лифте до станции Aniara

Корабль причаливает к космической станции Aniara, и автоматизированный голос приветствует группу, желая им счастливой новой жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия

Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами

Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Экономика

Процедуру банкротства ввели в «Сибмосте»

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в новосибирской компании «Сибмост».
Обновлено в 00:10
Происшествия

Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви

Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Общество

Учитель музыки в Южно-Сахалинске обозвала школьников дебилами

Обновлено в 03:52
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Политика

Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине

Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе

Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона

Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

Россия проведет военные инспекции в Финляндии

"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»

Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Культура

Стала известна программа Международного Славянского фестиваля «Театр+»

Сегодня в Брянске стартует Международный Славянский фестиваль "Театр+" (XXIV фестиваль "Славянские театральные встречи").
Обновлено в 03:09
Футбол

«ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала»

В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".
Обновлено в 03:36
Происшествия

Вскрылись грубые ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 02:04
Спорт

Российский волейболист Тарасов продолжит карьеру в французском клубе

По информации издания, Тарасов принял решение о переходе в "Араго де Сет" по совету бывшего главного тренера сборной России Владимира Алекно.
Обновлено в 04:33
Политика

Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского

Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Политика

США запретили Европе разрабатывать оружие

США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Гаджеты

Производитель тамагочи принял решение возобновить его выпуск

Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты

Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах

Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать.
Обновлено вчера в 06:57
Хоккей

Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею

Обновлено вчера в 13:13
Экономика

Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям

Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01
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