Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасностиРИА Новости 05:07
Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности страны, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года утратила силу.
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Общество
Корона не помогла: стилиста Зверева оштрафовали за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 06:56
Религия
В Екатеринбурге протестуют против строительства храма. О чем речь
Сегодня ночью, с 13 на 14 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал ситуацию вокруг строительства храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга, против которого выступают многие жители города.
Обновлено в 04:55
Футбол
Бывший тренер «Зенита» оскорбился слухам об уходе из «Интера»
Наставник подчеркнул, что если СМИ постоянно пишут об этом, значит они должны что-то знать, однако такие слухи вокруг «Интера» ходят уже лет семь.
Обновлено в 01:12
Футбол
«Барселона» планирует обменять Коутиньо на Гризманна
Напомним, что минувшим летом Антуан Гризманн был близок к переходу в «Барселону», но в последний момент решил остаться в «Атлетико».
Обновлено в 03:58
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Космос
Будущие поселенцы Марса будут ездить на космическом лифте до станции Aniara
Корабль причаливает к космической станции Aniara, и автоматизированный голос приветствует группу, желая им счастливой новой жизни на Марсе.
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
Мужчина во Внуково похитил у попутчика сумку с $210 тысячами
Мужчина похитил у попутчика в московском аэропорту Внуково сумку, в которой находилось более $210 тыс.
Обновлено в 04:44
Экономика
Процедуру банкротства ввели в «Сибмосте»
Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в новосибирской компании «Сибмост».
Обновлено в 00:10
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
Российский бизнесмен с женой попросил убежища на Украине
Задержанные оказались мужем и женой, которые «сразу» признались, что «бегут из России» из-за «преследования» и намерены получить на Украине политическое убежище.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Министр напомнил, что сейчас общий долг за газ и электричество на Северном Кавказе превышает 120 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:15
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
Россия проведет военные инспекции в Финляндии
"Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом", - говорится в сообщении Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Культура
Стала известна программа Международного Славянского фестиваля «Театр+»
Сегодня в Брянске стартует Международный Славянский фестиваль "Театр+" (XXIV фестиваль "Славянские театральные встречи").
Обновлено в 03:09
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести 3 футболистов «Реала»
В поле зрения французского гранда попали сразу несколько игроков мадридского "Реала".
Обновлено в 03:36
Спорт
Российский волейболист Тарасов продолжит карьеру в французском клубе
По информации издания, Тарасов принял решение о переходе в "Араго де Сет" по совету бывшего главного тренера сборной России Владимира Алекно.
Обновлено в 04:33
Политика
Рада отложила вопрос о дате инаугурации Зеленского
Утром во вторник Комитет Верховной рады по вопросам регламента перенес заседание, на котором должна быть определена дата инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского, на 15 мая.
Обновлено в 04:42
Политика
США запретили Европе разрабатывать оружие
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
Производитель тамагочи принял решение возобновить его выпуск
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах
Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать.
Обновлено вчера в 06:57
Хоккей
Сборная России выиграла у Чехии на чемпионате мира по хоккею
Обновлено вчера в 13:13
Экономика
Российские пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям
Пенсионеры начали получать доплаты к пенсиям. Об этом пишет сегодня «Российская газета».
Обновлено в 04:01