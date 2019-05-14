Политика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасностиГазета.Ru 04:51
Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА "Новости".
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Общество
В Финляндии задумываются о привлечении россиян в качестве рабочей силы
По данным министерства образования за 2018 год, в стране подготовлено около 1 тысячи человек рабочих специальностей.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за ДТП, произошедшие по вине водителей в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Представитель Прилучного объяснил ночевку актера в чужом автомобиле
Ранее 14 мая источник «Ленты.ру» поделился видеозаписью того, как женщина обнаруживает Прилучного в своем автомобиле и пытается его прогнать, однако актер, обещая покинуть машину, не делает этого.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Самолет Utair с неполадками с шасси благополучно сел во Внуково
Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании Utair, у которого после вылета из Москвы в Милан возникли проблемы с шасси, благополучно сел во Внуково, сообщили ТАСС в пресс-службе Utair во вторник.
Обновлено в 07:24
Политика
Сердюков стал главой совета директоров ОАК
Новым председателем Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) стал директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава оборонного ведомства Анатолий Сердюков.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Парубий подписал закон о «госязыке»
Спикер парламента Украины Андрей Парубий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 07:48
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Авто
Renault объявила цены на «каблучок» Dokker Stepway
Компания Renault начала прием заказов в России на новый «внедорожный» фургон Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 05:50
Футбол
Объявлен расширенный состав сборной России на Евро-2020
Обновлено в 07:51
Интернет
WhatsApp сообщил об уязвимости приложения
В мессенджере WhatsApp обнаружена уязвимость, используя которую злоумышленники с помощью голосовых звонков могли устанавливать на телефон шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США
Испанский фрегат «Мендес Нуньес» выйдет из состава ударной группы ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и не войдет вместе с ней в Персидский залив, сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:22
Автоспорт
Гран-при Нидерландов официально возвращается в календарь «Формулы-1»
В последний раз трасса в Зандворте принимала этап «королевских гонок» в 1985 году, победителем того Гран-при стал Ники Лауда.
Обновлено в 05:29
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Белоруссия начала предъявлять России претензии за «грязную» нефть
По словам Алтухова, из-за ситуации с грязной нефтью в нефтепроводе «Дружба» предприятие было вынуждено сократить объемы переработки на 50 процентов.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Прямые иностранные инвестиции в РФ упали до минимума за 10 лет
В 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в Россию сократился более чем в три раза, до $8,8 млрд ($28,6 млрд в 2017 году).
Обновлено в 02:58
Общество
Латвийский депутат сожгла платье цветов георгиевской ленты
Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете демонстративно сожгла платье цветов георгиевской ленты, сообщает Sputnik Латвия.
Обновлено в 07:08
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Компания KIA готовит к выпуску новый компактный молодежный кроссовер.
Обновлено вчера в 23:37
Наука
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Обновлено в 08:03
Религия
Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаваться
Напомним, утром 14 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам храма Святой Екатерины провести переговоры, на которых глава региона стал бы посредником.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Победа дочки Алсу в «Голосе» оказалась честной
Ранее продюсер Яна Рудковская сделала заявление о финале "Голоса", где победила дочь Алсу.
Обновлено в 06:54
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры 20 торговых марок
Обновлено в 01:32
Авто
Продажи автомобилей премиум-сегмента в апреле снизились на 4%
Продажи новых премиальных автомобилей в России в апреле 2019 года упали на 4% до 12 798 единиц.
Обновлено в 07:07
Футбол
Мельгарехо уверен, что «Спартак» выйдет в Лигу Европы
Футболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо заявил, что команда обязательно выйдет в Лигу Европы.
Обновлено в 07:57
Политика
Начались переговоры Лаврова и Помпео
В Сочи стартовали переговоры главы МИЛ России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Политика
Обострение торговой войны между США и КНР обвалило американские рынки
Обострение торговой войны обвалило рынки США: ключевые американские индексы в начале торгов упали более чем на 2%. Это реакция на сообщение китайского Минфина.
Обновлено вчера в 14:26
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23