Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторовRT на русском 08:29
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ. В число показателей, по которым планируется определять качество работы органов исполнительной власти на местах, вошли 15 пунктов.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
Гоген Солнцев удивил неожиданным признанием. Оказывается, шоумен регулярно посещает психоаналитика – чего желает и своим подписчикам.
Обновлено в 07:48
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Экономика
Дивиденды «Ростелекома» рассчитают с учетом госсубсидий
Совет директоров "Ростелекома" одобрил новую редакцию дивидендной политики, в которой уточнил расчет свободного денежного потока (FCF) для целей определения дивидендов, увеличив его на размер получаемых государственных субсидий, говорится в сообщении "Ростелекома".
Обновлено в 09:21
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
Напомним, что ранее Трамп предложил заключить новый договор по отказу от ядерного оружия, в который бы вошли Россия, Китай, США и еще ряд стран.
Обновлено в 07:28
Общество
«Белорусский принц Уильям»: Подросший сын Лукашенко очаровал Instagram
Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко поразил женскую часть Сети. Николаю Лукашенко сейчас 14 лет.
Обновлено в 08:25
Наука
Физики из России провели сверхточную «перепись» космических лучей
Международный коллектив ученых с участием российских исследователей провел пока самые точные и длительные наблюдения за космическими лучами сверхвысоких энергий и не нашел расхождений с современными астрофизическими теориями.
Обновлено 24 апреля в 05:45
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Обновлено в 06:55
Происшествия
Избивший беременную россиянку росгвардеец избежал наказания
В Иркутске прекратили уголовное дело о нападении сотрудника Росгвардии Максима Шишминцева на беременную россиянку Ирину Панькову.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники
Обновлено в 06:50
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину
Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Общество
ФАС одобрила объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое»
Федеральная антимонопольная служба одобрила слияние торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное & белое».
Обновлено в 04:14
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Космос
Новые данные: Вселенная расширяется необъяснимо быстро
Астрофизики из Университета Джонса Хопкинса проанализировали свет 70 звезд в соседней галактике Большое Магелланово Облако с помощью нового метода, который позволяет получать быстрые изображения.
Обновлено в 07:00
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Энергетика
Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России
Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
В Уфе следователи закончили расследование дела об изнасиловании сотрудницы полиции ее коллегами; один из подозреваемых был этапирован в суд для продления ареста.
Обновлено в 06:43