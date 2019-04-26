Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторовКоммерсантъ 03:30

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин утвердил 15 критериев оценки работы губернаторов

РБК02:46

Путин утвердил критерии оценки работы глав регионов

Газета.Ru03:16

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов

Известия03:04

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

RT на русском02:58

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Коммерсантъ03:30

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности руководителей регионов

ТАСС02:46

Путин утвердил критерии оценки губернаторов

РИА Новости02:41
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Политика

Россия исключила из санкционного списка четырех украинцев

Премьер Дмитрий Медведев исключил из санкционного списка против Украины четырех человек.
Обновлено в 07:37
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Игры

Sony рассказала, когда выйдет консоль PlayStation 5

Японская компания Sony разместила отчет за 2018 финансовый год, в котором содержались данные о выходе следующего поколения консолей PlayStation.
Обновлено в 06:45
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 08:05
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Шоу-бизнес

Актриса из сериала «Мост» умерла в возрасте 37 лет

Обновлено вчера в 07:12
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Здоровье

Московские врачи спасли двух пациентов с редкой опухолью гортани

Врачам удалось безопасно удалить оба образования. Пациенты были выписаны из клиники через два дня после операции.
Обновлено в 05:50
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Авто

В Петербурге появился рейтинг Яндекса о проблемах автомобилистов

Рейтинг обращений за помощью возглавила проблема севшего аккумулятора. Потом идут — проколотые колеса и застревание машины в снегу.
Обновлено в 06:16
Политика

Путин присвоил Василию Лановому звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации» за особые заслуги перед государством и народом.
Обновлено в 06:25
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

СК назвал возможную причину экстренной посадки самолета в Красноярске

Обновлено в 07:26
Футбол

Месси остался в «Барселоне» после беседы с умирающим тренером

Обновлено в 08:12
Культура

Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин»

Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.
Обновлено вчера в 11:53
Шоу-бизнес

Звезда «Склифосовского» попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 06:47
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого недавно выпустили из-под стражи, покинул территорию Украины.
Обновлено в 04:11
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