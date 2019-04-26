Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторовКоммерсантъ 03:30

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия Полковника ФСБ Черкалина арестовали по делу о крупной взятке Суд в Москве арестовал на два месяца начальника одного из подразделений Федеральной службы безопасности (ФСБ) России полковника Кирилла Черкалина по делу о крупной взятке.

Происшествия Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.

Происшествия В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

Политика Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.

Транспорт Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.

Политика Текслер отправил в отставку своего заместителя Тефтелева Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя Евгения Тефтелева.

Общество Совсем как мы. Обезьяна научилась пользоваться Instagram В соцсетях набрал популярность ролик, запечатлевший обезьяну, которая прокручивает ленту друзей в приложении Instagram.

Политика Макрон предложил исключить несколько стран из Шенгенской зоны Эмманюэль Макрон, президент Франции, предложил реформировать Шенгенскую зону, потому что предполагает, что соглашение по пространству, существующее на данный момент, не работает.

Футбол Семак: в конце сезона место соперника в таблице не влияет на его мотивацию Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что в концовке чемпионата России место соперника в таблице не сказывается на уровне мотивации.

Гаджеты «Яндекс» впервые раскрыл доходы от продажи гаджетов Пока бизнес убыточен: по отчету, его отрицательный вклад в EBITDA составляет 170 млн руб. В предыдущих отчетах "Яндекс" не раскрывал данные о продаже гаджетов.

Музыка Группа Rammstein выпустила новый клип Месяц назад Rammstein выпустили резонансный клип Deutschland, в котором представила свой вариант краткой истории Германии с древних времен.

Финансы ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.

Политика Украина остановила транзит российской нефти Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Такое заявление опубликовала компания "Укртранснафта" в фейсбуке.

Хоккей Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Политика Россия поприветствовала призыв Трампа отказаться от ядерного оружия Россия приветствует призыв президента США Дональда Трампа к Москве и Пекину отказаться от ядерного оружия.

Политика Захарова: паспорта РФ дадут жителям Донбасса право на защиту Россией Паспорта РФ дадут жителям Донбасса право на защиту со стороны российского государства.

Армия и оружие Разработчик рассказал об итогах испытаний боевой платформы «Бумеранг» Российская боевая платформа «Бумеранг» в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Министерства обороны России.

Экономика Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.

Общество По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).

Политика Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».