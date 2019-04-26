Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторовКоммерсантъ 03:30
Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Политика
Посол РФ в Таллине оценил потери Эстонии из-за санкций
Посол РФ в Эстонии Александр Петров оценил объемы потерь из-за санкций против России.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленского за отдых в Турции раскритиковали в Раде
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от "Блока Петра Порошенко" (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми.
Обновлено в 03:55
Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина Быстрицкая
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года.
Обновлено в 04:22
Политика
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Министры труда, культуры и здравоохранения Магаданской области лишились премий по решению губернатора Сергея Носова за то, что не вовремя предоставили данные в государственные автоматизированные системы управления.
Обновлено в 03:47
Политика
Трамп заявил о возможном вмешательстве Украины в выборы в США
Минюст США заинтересовала информация о возможных связях между Украиной и предвыборным штабом Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:55
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области
Евгений Тефтелев в декабре 2014 года стал сити-менеджером Челябинска, а летом 2015-го гордума избрала его мэром.
Обновлено в 04:50
Происшествия
На востоке Москвы столкнулись четыре машины
Обновлено в 01:40
Происшествия
Глава отдела подразделения ФСБ задержан по подозрению во взятках
Руководителя отдела подразделения ФСБ России Кирилла Черкалина задержали по подозрению в особо крупных взятках, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию
Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына покинул в пятницу вокзал Владивостока и направился обратно в Северную Корею.
Обновлено в 03:16
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
По данным издания "Украинская правда", избранный президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Обновлено в 04:33
Музыка
После ухода из Black Star Егор Крид сохранил свой псевдоним
В последние месяцы в СМИ регулярно появлялась информация об уходе 24-летнего Егора Булаткина, более известного как Егор Крид, из лейбла Black Star.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Половина россиян не смогла назвать смысл Пасхи
Выяснилось, что половина жителей нашей страны (в разрезе респондентов) не знает, что Пасха это религиозный праздник Воскресение Христа.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Милонов предложил клеить на бургеры предупреждения об опасности, как на сигареты
Сырьё и ингредиенты для бургеров делаются из продуктов, далеких от стандартов здорового питания, говорят диетологи.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Признанного самозванцем Сорокина суд лишил наследства Мишулина
Позже объявился Эдуард Сорокин, который уверял, что Спартак Мишулин – его родной дед по отцовской линии.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:01
Финансы
Что произойдет с курсом рубля на следующей неделе
Основным же фактором поддержки рубля на следующей неделе выступит дорогая нефть, добавляет аналитик.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество
В Свердловской области вводят особый противопожарный режим
В Свердловской области на территории 19 муниципалитетов действует особый противопожарный режим.
Обновлено в 04:27
Авто
LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
«Овод» для гордости: ВМФ модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Занедужившей Полине Гагариной порекомендовали облиться водкой
Встревоженные поклонники поделились со звездой нетрадиционными способами лечения, порекомендовав облиться водкой.
Обновлено в 04:24
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Общество
По закону «день за полтора» на свободу вышло более 10 тыс. человек
Из мест лишения свободы по закону, который приравнивает день содержания в СИЗО к полутора дням в колонии, вышло около 10,4 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН).
Обновлено в 04:25