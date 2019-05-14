Политика

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности РоссииКоммерсантъ 05:09

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Доктрина является стратегией планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России

Коммерсантъ05:09

Путин отметил необходимость развивать внутренний рынок СПГ

RT на русском05:07

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

ТАСС05:03

Путин подписал новую доктрину энергетической безопасности

Московский Комсомолец04:56

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России

РБК04:54

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности

Газета.Ru04:51

Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности

РИА Новости05:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Общество

В России нашли кефир за 750 рублей

В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Политика

Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майклом Помпео 14 мая двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоруженческую тематику, а также острые региональные вопросы.
Обновлено в 05:34
Музыка

Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Рейс «Аэрофлота» подал сигнал бедствия по просьбе диспетчеров

Обновлено в 06:39
Происшествия

В Новокузнецке отстранили священника после инцидента с электрошокером

Обновлено в 01:25
Происшествия

Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви

Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело

Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Авто

Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России

Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике

Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье

Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле

Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном

Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Общество

Мутко рассказал об итогах отопительного сезона

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в апреле говорили, что по итогам отопительного сезона 2018–2019 года аварий на объектах ЖКХ стало на 10% по сравнению с прошлым сезоном.
Обновлено в 06:27
Технологии

В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта

Американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
Обновлено в 02:20
Политика

Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов

В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
Обновлено в 04:48
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Экономика

Торговая война США и Китая обрушила акции Tesla и BMW

Фото: iStock После нового витка торговой войны США и КНР акции крупнейших автопроизводителей пошли вниз.
Обновлено в 05:57
Интернет

Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp

В WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Кино

Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Наука

Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье

Врачи рассказали, какие болезни вызывают паразиты в организме

Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме.
Обновлено в 04:25
Общество

Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу «дурой»

Обновлено в 06:35
Политика

Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне

В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Кино

BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Происшествия

На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Депутаты Рады предложили еще одну дату инаугурации Зеленского

В Верховной раде Украины предлагают провести инаугурацию новоизбранного президента Зеленского 28 мая.
Обновлено в 05:44
Политика

Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой

«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14
Религия

Куйвашев позвал сторонников и противников храма в Екатеринбурге на переговоры

Обновлено в 02:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное