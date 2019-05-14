Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности РоссииКоммерсантъ 05:09
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Доктрина является стратегией планирования в сфере обеспечения национальной безопасности.
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Общество
В России нашли кефир за 750 рублей
В одном из магазинов Якутска покупатели нашли кефир бренда Parmalat, стоимость бутылки которого в зависимости от жирности молочного продукта варьируется от 740 до 750 рублей.
Обновлено в 06:41
Политика
Песков назвал темы переговоров Путина и Помпео в Сочи
Президент России Владимир Путин намерен обсудить с госсекретарем США Майклом Помпео 14 мая двусторонние отношения, стратегическую стабильность и разоруженческую тематику, а также острые региональные вопросы.
Обновлено в 05:34
Музыка
Телеканал «Россия 1» покажет первый полуфинал «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Российский школьник захватил заложников из-за неразделенной любви
Недостаток родительского внимания и неразделенная любовь стали причинами инцидента в казанской гимназии, где школьник захватил в заложники целый класс вместе с учительницей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Из-за надписи про Путина в Ярославле завели уголовное дело
Из-за оскорбительной надписи о президенте России Владимире Путине на здании управления МВД по Ярославской области завели уголовное дело о вандализме, сообщил «Дождю» глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:01
Авто
Kia показала молодежный кроссовер, который может добраться до России
Корейский автопроизводитель опубликовал пару изображений нового, самого компактного в глобальной модельной линейке Kia кроссовера, который будет показан публике летом этого года.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
51-летняя Ольга Кабо показала идеальную фигуру в купальнике
Ольга Кабо показала фанатам идеальное тело в черном купальнике, доказав, что даже в 51 год женщина может выглядеть прекрасно.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Общество
Мутко рассказал об итогах отопительного сезона
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в апреле говорили, что по итогам отопительного сезона 2018–2019 года аварий на объектах ЖКХ стало на 10% по сравнению с прошлым сезоном.
Обновлено в 06:27
Технологии
В США объявили о разработке сверхзвукового пассажирского самолёта
Американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера.
Обновлено в 02:20
Политика
Скончался вице-премьер Башкирии Артур Ахметханов
В правительстве Башкирии Артур Ахметханов с осени прошлого года, после назначения Радия Хабирова, курировал вопросы безопасности, взаимодействия с МЧС, госкомитетом по юстиции, министерством молодежной политики и спорта.
Обновлено в 04:48
Кино
70% россиян не смотрели «Игру престолов»
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Торговая война США и Китая обрушила акции Tesla и BMW
Фото: iStock После нового витка торговой войны США и КНР акции крупнейших автопроизводителей пошли вниз.
Обновлено в 05:57
Интернет
Хакеры устанавливали программу-шпион на смартфоны с помощью WhatsApp
В WhatsApp обнаружили уязвимость, которая позволяет устанавливать на телефоны шпионское программное обеспечение.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 13:18
Кино
Вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
В YouTube на канале Walt Disney Studios опубликован трейлер фильма Хоакима Роннинга «Малефисента: Владычица тьмы».
Обновлено в 02:26
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Здоровье
Врачи рассказали, какие болезни вызывают паразиты в организме
Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме.
Обновлено в 04:25
Политика
Полиция США взломала посольство Венесуэлы в Вашингтоне
В ночь на 13 мая полиция и спецслужбы США проникли в посольство Венесуэлы, которое до этого отключили от воды и электричества.
Обновлено в 05:27
Кино
BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»
Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.
Обновлено в 04:56
Происшествия
На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов
Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Депутаты Рады предложили еще одну дату инаугурации Зеленского
В Верховной раде Украины предлагают провести инаугурацию новоизбранного президента Зеленского 28 мая.
Обновлено в 05:44
Политика
Порошенко рекомендовал Зеленскому идти его дорогой
«Просто идти дорогой президента Порошенко», — приводит Интерфакс слова действующего главы государства.
Обновлено в 05:14