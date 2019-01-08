Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
Газета.Ru
06:00

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним. Об этом в своем твиттере написал корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
Газета.Ru06:00
с чего всё началось
Президент России вышел из машины и обнял девочку, которая расплакалась из-за того, что Путин не успел с ней фотографироваться, сообщает в Twitter
 журналист Дмитрий Смирнов.
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«Чего ты заплакала?»: Путин в Петербурге вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой

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