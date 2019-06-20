Экономика
Путин попросил не сердиться из-за низких зарплатВечерний курьер 06:56
Комментируя многочисленные жалобы на зарплаты 10 тысяч рублей, Путин сказал, что такие случаи должны привлекать внимание властей на местах. Ведь по закону, минимальная зарплата не может быть ниже 11 тысяч рублей. И если человек работает полный рабочий день, ему не должны платить меньше, чем указано.
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