Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДонбассаLenta.ru 08:07
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Армия и оружие
Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе
Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:33
Политика
Боярский похвалил шляпу Ким Чен Ына
По мнению российского актера и певца, шляпа Ким Чен Ына указывает на его романтический настрой во время поездки в Россию, а также на изысканные манеры политика.
Обновлено в 07:40
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Общество
Россияне смогут бесплатно звонить с уличных таксофонов по всей стране
ПАО "Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемые с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи.
Обновлено в 07:16
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Энергетика
ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить алкоголь
В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Общество
Экс-жена отсудила у Грудинина две трети совместного имущества
Обновлено вчера в 11:40
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Наука
В вейпах нашли следы бактериальных и грибковых токсинов
Примерно 30% популярных марок картриджей и жидкостей для электронных сигарет содержат следы бактериальных, а 80% – и грибковых токсинов.
Обновлено в 01:46
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить сотню самолетов Boeing и Airbus
Комиссия по импортозамещению разрешила «Аэрофлоту» закупить иностранные самолеты производства Airbus и Boeing, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Авто
Мантуров назвал сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:25
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски»
Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.
Обновлено в 07:40
Кино
Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе «РЖД Арена»
«Амедиатека» в партнерстве с «Локомотивом» покажет финальную серию «Игры престолов» на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца
В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Политика
В Крыму вспоминают жертв геноцида армянского народа
Обновлено в 03:07
Политика
Песков рассказал о тактике Путина по выстраиванию диалога с Зеленским
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, исходя из чего Владимир Путин намерен выстраивать общение с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру»
Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold сразу сломался
Юзеры жалуются, что дорогостоящие смартфоны от «Samsung», являющиеся высокотехнологичным гибридом телефона и планшетного компьютера, начали ломаться практически в первые дни после начала использования.
Обновлено 21 апреля в 23:00
Политика
Стало известно о недовольстве Путина Лукашенко
У президента России Владимира Путина растет недовольство по отношению к его белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 06:21
Политика
Памфилова сообщила о возможности ликвидации трети партий в России
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что из-за низкой политической активности к концу года треть российских партий может вовсе перестать существовать.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59