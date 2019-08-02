Политика

Путин упростил украинцам жизнь в РоссииLenta.ru 12:52

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ. Документ опубликован в пятницу, 2 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

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Путин подписал закон о повышении госпошлины за выдачу вида на жительство

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Lenta.ru12:52

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РИА Новости12:51

Путин подписал закон о повышении пошлины на выдачу вида на жительство

РЕН ТВ13:13
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В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
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В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
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Ранее глава Незалежной разместил фото с одесского пляжа, где он сидит на лежаке в компании главы президентского офиса Андрея Богдана.
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Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
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