Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в РоссииРБК 13:19
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес
Обновлено в 13:52
Наука
Специалисты изучили способы охоты летучих мышей
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло недалеко от острова Суматра в Индонезии.
Обновлено в 08:59
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
«Без трусов, но в шляпе»: Жену Джигана раскритиковали за купальник
Последний пост с отдыха, где жена Джигана в супер-откровенном купальнике стоит в обнимку с мужем, подействовал на хейтеров, как красная тряпка на быка.
Обновлено в 16:00
Кино
«Форсаж: Хоббс и Шоу» возглавит российский прокат по итогам выходных
По предварительным данным, «Форсаж: Хоббс и Шоу» заработал в четверг 138-140 миллионов рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
Обновлено в 07:26
Политика
Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.
Обновлено в 09:55
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Футбол
СМИ: интересовавший «Спартак» футболист Пушкаш может перейти в «Бирмингем»
Утверждается, что 23-летний Пушкаш планировал перейти в итальянский "Палермо", но финансовые проблемы клуба не позволили провести трансфер.
Обновлено вчера в 01:58
Футбол
Контракт Ларссона со «Спартаком» рассчитан на 4 года
Агентство Wasserman, представляющее интересы игрока, сообщило, что 22-летний форвард подписал контракт с московским клубом на 4 года.
Обновлено в 15:25
Политика
Трамп рассказал о введении пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября будет введена пошлина в 10% на товары из Китая.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Лазерные системы повысят живучесть американских летательных аппаратов
К моменту подписания контракта компания уже установила подобные системы примерно на 1 500 воздушных судов, относящихся к 80 различным типам летательных самолетов, включая самолеты, вертолеты, конвертопланы и т. д. Отметим, что указанные системы ЛСИП служат для повышения живучести воздушного судна в условиях боевых действий.
Обновлено в 12:27
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже
В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.
Обновлено в 11:50
Музыка
Maruv выпустила клип на песню «Между нами» на русском языке
Украинская певица Maruv выпустила клип на песню «Между нами». Ролик был опубликован 2 августа на YouTube-канале MARUV Official.
Обновлено в 11:58
Политика
Советник Зеленского Потураев назвал жителей Донбасса «гоблинами»
Никаких региональных языков на Украине быть не должно — есть один государственный язык — украинский.
Обновлено в 14:56
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Нант» и «Дженоа» сыграли вничью в товарищеском матче
Французский футбольный клуб «Нант» сыграл вничью с итальянским «Дженоа» в товарищеском матче.
Обновлено в 15:56
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Космос
Вперед, кролик Энерджайзер! Ровер Mars 2020 получает свою ядерную «батарейку»
Ядерные реакторы применяются на аппаратах-близнецах Voyager («Вояджер»), находящихся в данное время в межзвездном пространстве; спутником New Horizons («Новые горизонты»), прошедшим в 2015 г. мимо Плутона, а также марсианским ровером НАСА Curiosity, научным предшественником вездехода Mars 2020.
Обновлено в 11:56