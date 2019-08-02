Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в РоссииРБК 13:19

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Путин упростил получение права на временное проживание в России

RT на русском13:38

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

РБК13:19

Путин упростил украинцам жизнь в России

Lenta.ru12:52

Путин упростил получение права на временное проживание в РФ

Московский Комсомолец13:08

Путин упростил порядок получения вида на жительство в РФ некоторым категориям иностранцев

ТАСС12:57

Путин упростил получение права на временное проживание в РФ

Газета.Ru13:16

Путин упростил получение права на временное проживание в России

РИА Новости12:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн

Россия поднимает шлагбаум

Вести.UZ13:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Общество

Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Шоу-бизнес

«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске

"Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:10
Музыка

Maruv сняла клип на новую песню «Между нами» на русском языке

Обновлено в 13:08
Авто

В июле продали 425 моделей Haval F7

Обновлено в 08:21
Происшествия

В Бангкоке произошло шесть взрывов

Три бомбы взорвались в квартале Чаенг Ваттана, где расположены правительственные учреждения, две другие - в районе Чонг Нонси, где расположены головные офисы нескольких банков и ряд посольств, сообщил представитель полиции Бангкока Камтом Учароен.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Авиация Минобороны потушила лесные пожары на 113 тысячах гектаров

"Авиацией Минобороны России в Красноярском крае и Иркутской области за двое суток потушены 84 лесных пожара на общей площади 113 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:49
Политика

Захарова отреагировала на санкции США по делу Скрипалей

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что санкции США против России из-за дела экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются настоящей провокацией.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес

Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию

Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.
Обновлено в 14:40
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Жукова

Обновлено в 05:49
Наука

«Робота-таракана» создали в США для поисково-спасательных операций

Обновлено в 01:41
Происшествия

В петербургское кафе вызвали полицию из-за коробки с котятами

Обновлено в 14:06
Шоу-бизнес

Жена Олега Газманова показала интимное фото с мужем

Марина ответила на вопрос, есть ли чувства в браке «30+». Олег и Марина Газмановы вместе уже больше тридцати лет.
Обновлено в 07:00
Экономика

Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб

Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 млрд руб.
Обновлено в 08:39
Музыка

Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат

Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Происшествия

38-летний боксер покончил с собой

38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Общество

Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа

«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Футбол

Шюррле: хочу получить удовольствие от игры в «Спартаке»

Обновлено в 12:09
Армия и оружие

США продолжат разработку запрещенных ДРСМД ракет

Обновлено в 14:08
Происшествия

От передозировки наркотиков скончалась внучка Роберта Кеннеди

Обновлено в 08:37
Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.
Обновлено в 12:45
Политика

Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы

Обновлено в 04:58
Энергетика

Литва обжаловала решение по иску к «Газпрому» в Верховном суде Швеции

Апелляционный суд Швеции в июле оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по иску Литвы к "Газпрому" на €1,5 млрд, якобы переплаченных литовскими потребителями за поставленный российским концерном природный газ.
Обновлено в 08:07
Политика

Кличко прокомментировал заявление об отставке Богдана

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал заявление Андрея Богдана об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 14:41
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Общество

Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера

Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Политика

Посольство США предостерегло своих граждан от поездок на Украину

Американские дипломаты отмечают, что повышенная опасность ожидается в дни проведения праздника Курбан-байрам (11-12 августа), а также во время мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Украины (24 августа).
Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное