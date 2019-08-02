Политика

Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам УкраиныИнтерфакс 14:44

Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.
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