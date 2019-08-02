Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам УкраиныИнтерфакс 14:44
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено в 16:18
Политика
Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»
Ранее Олег Ляшко на своей странице в Facebook записал видеообращение, в котором рассказал, что мэр Киева Виталий Кличко согласился объединиться с ним в борьбе с «зеленой чумой».
Обновлено в 08:31
Футбол
Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, что в скором времени клуб сделает заявление по поводу возможного трансфера полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 16:45
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Наука
В Европе обвинили завод «Маяк» в радиоактивном заражении в 2017 году
Обновлено 31 июля в 08:29
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 05:00
Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»
Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено в 17:43
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
В законе отмечается, что в ходатайстве о продлении ареста должны указываться сведения о следственных и других процессуальных действиях, которые проводили после заключения бизнесмена под стражу или последнего продления меры пресечения, а также основания для нового продления срока содержания под стражей.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам
Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.
Обновлено в 16:38
Политика
Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп поделился планами ввести новые пошлины на товары из Китая.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Наука
Археологи нашли на дне Нила древний храм «египетской Атлантиды»
Археологами-водолазами, работающими в месте затопленного древнего города Гераклион, находящегося в Средиземном море около города Александрия (Египет), найдены остатки древнего храма, различные золотые украшения и множество золотых монет, а также фрагменты корабля, информирует египетская газета "Сада аль-баляд".
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.
Обновлено в 09:57
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Наука
Учёные выяснили, как похмелье влияет на мозг
Обновлено в 04:53
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Пожар на мебельной фабрике в Одинцово ликвидирован
В подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на мебельной фабрике. Там загорелся склад с автомобильными тентами.
Обновлено в 17:09
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
В Сирии человек погиб при обстреле со стороны боевиков
Обновлено в 15:06
Наука
Найден способ предотвращения неотвратимой гибели мозга
Как передает MedicalXpress, прионная инфекция, а также бешенство у коров и болезнь Крейтцфельдта приводят к преждевременной смерти из-за гибели мозга.
Обновлено в 10:56
Музыка
Суд обязал Кэти Перри и соавторов выплатить почти $3 млн за плагиат
Суд присяжных постановил, что американская певица Кэти Перри и соавторы песни Dark horse, выпущенной в 2013 году и взорвавшей мировые чарты, а ныне ставшей причиной разбирательства в нарушении авторских прав, должны выплатить 2,78 млн долларов в качестве компенсации за плагиат.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Спорт
Тренер сборной России по волейболу оценил матч команды на отборе к ОИ-2020
Вадим Панков, занимающий пост главного тренера женской сборной России по волейболу, оценил игру своих подопечных в первом матче в отборочном турнире Олимпийских игр 2020 года, передает ТАСС.
Обновлено в 19:26