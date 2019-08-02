Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.

Политика Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.

Происшествия В Иркутске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе Водитель сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Политика В Госдепе раскрыли детали новых антироссийских санкций Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Политика Медведев на Курилах ответил на протесты Японии Протесты Токио по поводу посещения островов российскими чиновниками не беспокоят правительство, заявил Дмитрий Медведев.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.

Культура Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.

Кино Умер композитор Баррингтон Фелунг Премьера фильма состоялась в 1987 году. За него композитор получил номинацию на премию BAFTA.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.

Политика Стала известна зарплата Зеленского Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.

Космос Космический грузовик «Прогресс МС-12» отправился к МКС Космический грузовик доставит на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа.

Происшествия Полиция Германии изъяла партию кокаина на €1 млрд Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина стоимостью более одного миллиарда евро.

Происшествия Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Политика Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.

Экономика В России запускается новая программа страхования жилья С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.

Экономика Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.

Происшествия В районе Павелецкого вокзала произошел пожар Ранее появлялась информация о том, что в центре столицы уже сегодня произошел один пожар. Происшествие зафиксировано на улице Дубининской.

Происшествия В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.

Армия и оружие Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Армия и оружие В России стартуют испытания бронеавтомобилей нового поколения «Атлет» Предварительные испытания бронеавтомобилей "Атлет", которые придут на смену машинам семейства "Тигр", начинаются в России, рассказал РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.

Гаджеты Apple выпустит MacBook с 5G в 2020 году Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.