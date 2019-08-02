Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам УкраиныИнтерфакс вчера в 14:44
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.
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Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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В Иркутске пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе
Водитель сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Политика
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Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
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Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке
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Стала известна зарплата Зеленского
Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
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Жителей деревни в Канаде эвакуируют из-за ЧП с поездом с химикатами
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Месси дисквалифицировали на 3 месяца
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Космический грузовик «Прогресс МС-12» отправился к МКС
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Полиция Германии изъяла партию кокаина на €1 млрд
Сотрудники правоохранительных органов Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина стоимостью более одного миллиарда евро.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Почти 40 человек пострадали из-за утечки хлора в бассейне Пекина
В результате утечки газообразного хлора в одном из бассейнов на юго-западе Пекина пострадали 38 человек.
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Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
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Образу жизни, который ведет 34-летняя Айза Анохина, завидуют многие поклонники. Бизнесвумен проводит все свободное время на Бали.
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Армия и оружие
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Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:11
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Apple во II половине 2020 года выпустит серию ноутбуков MacBook с поддержкой мобильных 5G-сетей – сообщает издание Digitimes.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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