Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцевИзвестия 06:38

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.
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Путин упростил порядок получения гражданства для ряда категорий украинцев

РИА Новости07:45

Путин упростил получение гражданства РФ для ряда категорий украинцев

Life.ru06:41

Путин упростил получение российских паспортов жителям Сирии и Афганистана

РБК07:57

Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Коммерсантъ06:47

Путин упростил выдачу гражданства для покинувших Крым до его присоединения к России

Ведомости06:46

В Совфеде поддержали упрощение получения гражданства для отдельных категорий украинцев

RT на русском08:03

Путин ввёл упрощённый порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий украинцев

Говорит Москва06:50
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Игры

Halo: The Master Chief Collection откладывается на неопределенный срок

Представители двух игровых компаний Splash Damage и 343 Industries сделали объявление о том, что тестовая программа Halo: The Master Chief Collection ПК откладывается на неопределенный срок.
Обновлено в 04:27
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:28
Происшествия

На РЕН ТВ подали заявление о нарушении закона о «фейковых новостях»

Эксперт в области космонавтики Виталий Егоров подал заявление в прокуратуру из-за недостоверного, по его мнению, новостного выпуска про приближающийся к Земле астероид.
Обновлено в 07:25
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

С 1 мая в Россию вступил в силу новый национальный ГОСТ по дорожным знакам, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

В Донбассе ВСУ перебросили группу снайперов в село Нижнетеплое

В село Нежнетеплое украинское командование перебросило очередную группу снайперов.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Церковники отказались расторгать брак Петросяна и Степаненко

Евгений Петросян попросил церковников развенчать его брак с Еленой Степаненко.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью

На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Пригожин призвал убрать руки от Алсу и поддержал ее

Обновлено в 07:33
Происшествия

Юрист прокомментировал приговор Ассанжа

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Сообщение о минировании стадиона «Лужники» в Москве оказалось ложным

Обновлено в 05:00
Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

Обновлено в 07:09
Спорт

CAS отклонил апелляцию бегуньи Семени по поводу мужских гормонов

Обновлено в 07:41
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Бобровский отразил 36 из 37 бросков в матче с «Бостон Брюинз», что позволило «Коламбусу» выиграть со счётом 2:1 и выйти вперёд в серии.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Стрелков назвал место атаки на Россию со стороны Украины

Украинская армия способна внезапно нанести удар на границе с Россией, заявил «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Общество

Миронов выразил солидарность трудящимся на митинге в Волгограде

Обновлено в 06:03
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Гаджеты

«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»

Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Гаджеты

На любой вкус: Garmin представила пять моделей смарт-часов Forerunner

Обновлено в 03:01
Общество

Первомайское шествие началось в Москве

Шествие началось традиционно в 10:00 с лозунгом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!»
Обновлено в 03:00
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Общество

В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Общество

Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 08:29
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