Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцевИзвестия 06:38

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.
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Путин упростил получение российских паспортов жителям Сирии и Афганистана

РБК07:57

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для некоторых категорий иностранцев

RT на русском09:55

Путин упростил порядок получения гражданства для ряда категорий украинцев

РИА Новости07:45

В МВД прокомментировали указ Путина по гражданству

Российская газета09:30

Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Коммерсантъ06:47

Путин упростил выдачу гражданства для покинувших Крым до его присоединения к России

Ведомости06:46

Путин ввёл упрощённый порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий украинцев

Говорит Москва06:50
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество

На первомайскую демонстрацию в Луганске вышли более 50 тысяч человек

Обновлено в 08:40
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсии ветеранам ВОВ

Обновлено в 05:59
Футбол

Опубликовано фото новой формы «Реала»

Опубликовано фото новой формы "Реала" на следующий сезон.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила ребенка целовать землю

Заведующая детским садом в Краснодаре поставила одного из своих воспитанников на колени и заставила целовать землю, - пишет издание BAZA.
Обновлено в 08:27
Общество

Король Таиланда вступил в брак с генералом

В среду король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак со своей спутницей — генералом Сутхида Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутхида, передает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости

Обновлено в 08:37
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Пригожин призвал «убрать руки» от участвующей в Евровидении Алсу

Обновлено в 08:08
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Политика

Путин сменил посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Дмитрия Мезенцева Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 16:20
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
Происшествия

Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой

Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не надо связываться

Обновлено в 07:48
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Футбол

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Обновлено в 09:29
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Кино

Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»

Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Шоу-бизнес

Пелагея поздравила поклонников с майскими праздниками

Обновлено в 05:41
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Футбол

Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Космос

Китайские астрономы назвали Млечный путь «пожирателем галактик»

Астрономы открыли эту звезду, проанализировав объем спектральных характеристик, собранных при помощи китайского спектроскопа LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope).
Обновлено вчера в 08:21
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Культура

В Киеве умер создатель герба украинской столицы

Известный украинский скульптор и создатель герба Киева Борис Довгань умер в Киеве на 91-м году жизни.
Обновлено в 05:05
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