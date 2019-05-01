Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцевРидус 06:54

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Депутат Думы: упрощенное получение гражданства РФ решит проблему десятков севастопольцев

ТАСС11:05

Расширен перечень граждан Украины, имеющих право на упрощенное получение паспорта РФ

Интерфакс06:36

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для некоторых категорий иностранцев

RT на русском09:55

Путин упростил порядок получения гражданства для ряда категорий украинцев

РИА Новости07:45

Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Коммерсантъ06:47

В МВД прокомментировали указ Путина по гражданству

Российская газета09:30

Путин ввёл упрощённый порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий украинцев

Говорит Москва06:50
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:44, Ашберн
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес

Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы

Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Политика

В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму

В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика

Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса

Обновлено вчера в 17:44
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

Новый император Японии обратился к народу

Новый император Японии Нарухито поклялся соблюдать конституцию и выполнять свои обязанности.
Обновлено в 00:23
Политика

Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России

Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.
Обновлено в 10:06
Политика

Мадуро заявил о предотвращении попытки госпереворота в Венесуэле

Обновлено в 00:13
Политика

Путин назначил начальника управления МВД по Ивановской области

Новым начальником управления МВД России по Ивановской области назначен полковник Владимир Жигайло.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

США впервые применили F-35 в боевых условиях

Обновлено в 10:15
Политика

Супруга Зеленского рассказала о плане взаимодействия с Россией

Обновлено в 03:27
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую детсадом, поставившую на колени ребенка

Обновлено в 10:51
Хоккей

Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура

Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Происшествия

На норвежской нефтедобывающей платформе в Северном море возник пожар

Обновлено в 11:15
Здоровье

Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью

На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика

Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Космос

Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Анна Снаткина объяснила, почему 6 лет скрывала свою дочь

Актриса с мужем решились на первую фотосессию с Вероникой. Многие звезды стараются не показывать своих детей на публике.
Обновлено в 00:00
Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка

Обновлено в 05:02
Футбол

Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов

Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Общество

Тайский король объявил о женитьбе

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
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