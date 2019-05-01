Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцевРидус 06:54
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Обновлено вчера в 05:35
Шоу-бизнес
Сергей и Софья Капковы развелись спустя четыре года после свадьбы
Сергей Капков развелся с супругой Софьей после четырех лет брака. Как удалось выяснить журналистам, бизнесвуман сама подала на развод.
Обновлено в 05:00
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
Чичерина пристыдила Макаревича за слова о паспортах для Донбасса
Обновлено вчера в 17:44
Общество
В Петербурге началось первомайское шествие
По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Авто
Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Новый император Японии обратился к народу
Новый император Японии Нарухито поклялся соблюдать конституцию и выполнять свои обязанности.
Обновлено в 00:23
Политика
Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России
Крымчане в 2014 году голосовали на референдуме осознанно и теперь счастливы в России, но Запад наказывает их за приверженность демократическим ценностям, заявил основатель организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Брюс Гэгнон — глава американской делегации общественных деятелей, приехавшей на полуостров.
Обновлено в 10:06
Политика
Путин назначил начальника управления МВД по Ивановской области
Новым начальником управления МВД России по Ивановской области назначен полковник Владимир Жигайло.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
США впервые применили F-35 в боевых условиях
Обновлено в 10:15
Хоккей
Сборная России уступила Швеции в матче Еврохоккейтура
Встреча, проходившая в рамках последнего этапа Еврохоккейтура, завершилась победой сборной Швеции со счётом 6:4.
Обновлено в 11:31
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Здоровье
Волгоградцев в майские праздники обеспечат медицинской помощью
На период праздников медучреждения и отделения скорой помощи Волгоградской области переходят на специальный режим работы.
Обновлено в 05:56
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Анна Снаткина объяснила, почему 6 лет скрывала свою дочь
Актриса с мужем решились на первую фотосессию с Вероникой. Многие звезды стараются не показывать своих детей на публике.
Обновлено в 00:00
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Армия и оружие
ВСУ ударили из минометов по окраинам Донецка
Обновлено в 05:02
Футбол
Россиянка назначена главным арбитром финала женской Лиги чемпионов
Назначены арбитры на финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» – «Барселона».
Обновлено в 11:11
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ипотечных каникулах, внесенный группой депутатов и сенаторов во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, 18 апреля.
Обновлено в 10:04
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16