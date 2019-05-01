Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцевРидус 06:54

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
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Воплощение мечты: кто ждал указа Путина об упрощении гражданства

Вести.Ru13:28

Что произошло за день: среда, 1 мая

Интерфакс13:45

Путин упростил порядок получения гражданства для ряда категорий украинцев

РИА Новости07:45

В МВД прокомментировали указ Путина по гражданству

Российская газета09:30

Путин подписал указ об упрощении получения гражданства для некоторых категорий иностранцев

RT на русском09:55

В Крыму оценили указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ

ТАСС13:22

Путин упростил получение гражданства для некоторых категорий украинцев

Коммерсантъ06:47
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

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«Барселона» сыграет с «Ливерпулем» в полуфинале ЛЧ

Обновлено в 05:24
Общество

В Британии восхитились участницами конкурса «Краса Росгвардии»

Обновлено в 07:25
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с нефтепроводом «Дружба»

Ситуация с нефтепроводом "Дружба" наносит России серьезный имиджевый и материальный ущерб, а также свидетельствует о том, что систему контроля за качеством нефти нужно менять.
Обновлено вчера в 11:01
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В британских креветках обнаружили кокаин

В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Политика

Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес срочную операцию в одной из миланских больниц.
Обновлено в 09:56
Транспорт

С 1 мая в России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
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Происшествия

В Петербурге задержаны более 60 участников первомайских шествий

Еще более 15 человек были задержаны во время первомайских шествий. Среди них был депутат заксобрания Петербурга Максим Резник.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера

Обновлено в 16:59
Политика

Захарова опровергла слова Помпео о намерении Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 07:41
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие

ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР

Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено вчера в 13:18
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено в 17:28
Политика

Путин подписал закон о «суверенном рунете»

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 11:52
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Игры

Valve обновила «королевскую битву» в CS:GO — новая карта, предметы и система возрождений

Valve добавила карту Sirocco в режим «королевской битвы» Danger Zone для CS:GO.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны

Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.
Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии

Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.
Обновлено в 13:30
Космос

В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком

В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Общество

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено в 16:01
Происшествия

На Ямале произошла резня в торговом центре. Несколько пострадавших

Обновлено в 16:33
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Политика

Украина протестует против упрощения получения гражданства России

В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Общество

На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света

Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.
Обновлено в 08:58
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Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
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