Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан УкраиныPravda.Ru 08:45
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Транспорт
С 1 мая в России появились новые дорожные знаки
В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено в 04:24
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:31
Кино
«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
Итоговые сборы первого дня в России составили 428,7 млн рублей.
Обновлено 29 апреля в 13:53
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Финансы
Как может измениться курс рубля после майских праздников
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
Обновлено в 18:00
Спорт
Российские 100 рублей попали в список самых красивых банкнот мира
В список красивых банкнот мира попали также и 100 российских рублей.
Обновлено в 03:46
Политика
Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Обновлено в 11:13
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Сирийские курды хотят участвовать в переговорах в астанинском формате
Курдский "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил" (SDF)) хотел бы принимать участие в переговорах астанинского формата по Сирии, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" Бассам Сакер.
Обновлено в 15:00
Политика
Первомай шагает по улицам Калининграда
Непривычно пустынным выглядел сегодня, 1 мая, в утренние часы участок проспекта Ленина от гостиницы Калининград до площади Победы.
Обновлено в 05:44
Игры
Epic Games купила разработчиков Rocket League
Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Четыре способа снижения артериального давления без лекарств назвали в сети
Названы четыре способа снижения артериального давления, которые не предполагают приема лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:27
Политика
В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму
В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".
Обновлено в 09:37
Здоровье
Все, что вам нужно знать об изжоге сегодня, чтобы избежать осложнений в будущем
Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
Обновлено в 17:00
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Футбол
«Брешия» вернулась в серию А спустя 8 лет
Команда досрочно обеспечила прямую путевку в чемпионат Италии после победы над «Асколи» (1:0) в 34-м туре серии Б. В последний раз «Брешия» выступала в серии А 8 лет назад.
Обновлено в 14:25
Здоровье
Спортсменка фитнес-бикини раскрыла секрет молодости с помощью питания
Спортсменка фитнес-бикини Валерия Барченко назвала губительные для женской красоты продукты питания.
Обновлено в 12:40
Общество
Сын Авакова сыграл роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 09:25
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Интернет
Facebook представил обновленный дизайн
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Друзья Андрея Губина: «У него фобии, все болит»
Друзья Андрея Губина переживают из-за самочувствия музыканта.
Обновлено в 10:00