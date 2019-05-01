Путин упростил получение российского гражданства для граждан УкраиныPravda.Ru 08:45

Шоу-бизнес Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.

Транспорт С 1 мая в России появились новые дорожные знаки В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.

Футбол Месси забил 600-й мяч за «Барселону» Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Финансы Как может измениться курс рубля после майских праздников Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.

Шоу-бизнес Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.

Спорт Российские 100 рублей попали в список самых красивых банкнот мира В список красивых банкнот мира попали также и 100 российских рублей.

Политика Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Армия и оружие Сирийские курды хотят участвовать в переговорах в астанинском формате Курдский "Сирийский демократический совет" (политическое крыло "Сирийских демократических сил" (SDF)) хотел бы принимать участие в переговорах астанинского формата по Сирии, заявил РИА Новости представитель "Сирийского демократического совета" Бассам Сакер.

Политика Первомай шагает по улицам Калининграда Непривычно пустынным выглядел сегодня, 1 мая, в утренние часы участок проспекта Ленина от гостиницы Калининград до площади Победы.

Игры Epic Games купила разработчиков Rocket League Epic Games купила Psyonix – студию, разработавшую Rocket League. Rocket League появится в Epic Games Store в конце 2019-го.

Здоровье Четыре способа снижения артериального давления без лекарств назвали в сети Названы четыре способа снижения артериального давления, которые не предполагают приема лекарственных препаратов.

Политика В штабе Зеленского подтвердили: его жена купила квартиру в Крыму В штабе избранного украинского президента заявили, что Елена действительно купила эту квартиру, но было это еще в 2013 году "до незаконной аннексии Крыма".

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Футбол «Брешия» вернулась в серию А спустя 8 лет Команда досрочно обеспечила прямую путевку в чемпионат Италии после победы над «Асколи» (1:0) в 34-м туре серии Б. В последний раз «Брешия» выступала в серии А 8 лет назад.

Здоровье Спортсменка фитнес-бикини раскрыла секрет молодости с помощью питания Спортсменка фитнес-бикини Валерия Барченко назвала губительные для женской красоты продукты питания.