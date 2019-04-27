Политика

Путин упростил получение российского гражданства жителям некоторых областей УкраиныМоссовет 24 апреля в 08:20

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства жителям некоторых областей Украины, указ опубликован на официальном сайте Кремля.
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Путин допустил упрощенную выдачу российского гражданства жителям Украины

РИА Новости05:07

Путин упростил получение российского гражданства жителям некоторых областей Украины

Моссовет24 апреля в 08:20
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

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Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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