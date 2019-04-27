Путин упростил получение российского гражданства жителям некоторых областей УкраиныМоссовет 24 апреля в 08:20

Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии украинских снайперов к Горловке Представитель управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов рассказал о том, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли украинские снайперы.

Политика Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Общество На Челябинскую область надвигается грозовой фронт В ближайшие сутки погоду в Челябинской области будет определять область низкого давления – грозовой фронт обеспечит южноуральцам резкое усиление ветра и дожди, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика Задержание Климца подтверждено его советником Украинский бизнесмен, президента компании OLYMP Павел Климец задержан, подтвердила его советник Юлия Трестер.

Авто Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.

Религия Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.

Политика Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.

Происшествия У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.

Политика Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.

Политика Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".

Финансы ЦБ отказался менять ключевую ставку Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.

Политика Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.

Общество Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.

Политика Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.