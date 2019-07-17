Политика

Путин упростил получение гражданства для всех украинцев ДонбассаМосковский Комсомолец 11:23

Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ
, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
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