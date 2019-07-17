Политика
Путин упростил получение гражданства для всех украинцев ДонбассаМосковский Комсомолец 11:23
Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.РБК11:10
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Слуцкий поддержал упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса
Московский Комсомолец16:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
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