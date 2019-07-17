с чего всё началось

Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.

Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса

Происшествия Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Наука Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами Британские биологи предложили отпугивать носорогов от мест, где они с большой вероятностью могут стать добычей браконьеров, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Ученые протестировали несколько способов отпугивания для носорогов: звуки сирены, летящие на разной высоте беспилотники и запах жгучего красного перца.

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

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Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

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Политика Володин допустил точечные изменения в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.

Политика Лавров рассказал, чего ожидает от руководства Грузии Россия ждет от грузинских властей осознания опасности антироссийских настроений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию "Аргументы и факты".

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Наука «Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций 28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.

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Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

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