Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцевИзвестия 06:38
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.
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Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины
Комсомольская правда06:26
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Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов
Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей
Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ
В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Хоккей
Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА
Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Общество
На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Футбол
Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 02:32
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Стартуют продажи смартфона Xiaomi с поддержкой 5G
Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж своего первого смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Обновлено в 07:04
Финансы
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 30/04/2019
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 30/04/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Игры
Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked
Некоторые пользователи PS4 сообщают, что в разделе PlayStation Plus появилась подборка проектов на май — официально её должны представить сегодня вечером.
Обновлено в 06:06
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей
Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Футбол
Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Происшествия
На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника
Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Баскетбол
«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»
"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»
«Реал» сохраняет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, однако при этом клуб не готов платить французскому футболисту ту заработную плату, которую он получает сейчас в английской команде, сообщает ESPN.
Обновлено в 05:06
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Игры
В PlayStation Store стартовали три распродажи
Sony вновь запустила сразу несколько свежих распродаж в PlayStation Store, а также обновила очередное «Предложение недели», которым на этот раз стала HITMAN 2. Самой основной и крупной стала распродажа японских проектов, в которую якобы входит и Devil May Cry 5, однако скидка на неё до сих пор не активировалась — мы обновим публикацию, когда это случится.
Обновлено в 05:46
Политика
Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:15