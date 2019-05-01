Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцевИзвестия 06:38

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 мая.
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Путин упростил получение гражданства украинцам из Крыма и Донбасса

РБК06:51

Путин упростил получение гражданства для ряда категорий граждан Украины

Коммерсантъ06:47

Путин упростил выдачу гражданства для покинувших Крым до его присоединения к России

Ведомости06:46

Путин подписал новый указ о получении гражданства РФ украинцами

URA.Ru06:34

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины

Комсомольская правда06:26

Паспортизация против украинизации. Кто и как получает российское гражданство

Украина.рувчера в 10:54

Треть украинских граждан мечтает свалить и без указов Путина

Взгляд.ру29 апреля в 02:26
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Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова прошла курс очищения организма от паразитов

Как рассказывает Анфиса, этот метод позволяет похудеть чуть ли не на семь килограммов, а также узнать, есть ли какие-то проблемы с кишечником.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Хоккей

Сергей Бобровский назван второй звездой дня в НХЛ

В третьем поединке четвертьфинальной серии НХЛ против "Бостон Брюинз" Бобровский стал автором 36 отраженных бросков из 37 нанесенных по его воротам.
Обновлено в 05:20
Хоккей

Йоонас Кемппайнен стал игроком СКА

Нападающий Йоонас Кемппайнен подписал контракт со СКА, информирует официальный Твиттер питерцев.
Обновлено в 06:27
Общество

На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
Футбол

В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Футбол

Азмун признан лучшим игроком 26-го тура РПЛ

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун признан лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Обновлено в 02:32
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:47
Гаджеты

Стартуют продажи смартфона Xiaomi с поддержкой 5G

Китайская компания Xiaomi объявила о начале продаж своего первого смартфона с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.
Обновлено в 07:04
Финансы

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 30/04/2019

Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 30/04/2019 Наименование Покупка, долл.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Игры

Утечка: в мае подписчики PS Plus получат What Remains of Edith Finch и Overcooked

Некоторые пользователи PS4 сообщают, что в разделе PlayStation Plus появилась подборка проектов на май — официально её должны представить сегодня вечером.
Обновлено в 06:06
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Хоккей

Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура

Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам

Обновлено в 06:32
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Футбол

Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Происшествия

На первомайском шествии задержали депутата Максима Резника

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник был задержан на Невском проспекте в Петербурге во время первомайского шествия.
Обновлено в 06:27
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Баскетбол

«Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Хьюстон»

"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" во втором матче 1/4 финала НБА.
Обновлено в 01:03
Футбол

«Реал» не хочет платить Погба зарплату, которую он получает в «МЮ»

«Реал» сохраняет серьёзный интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, однако при этом клуб не готов платить французскому футболисту ту заработную плату, которую он получает сейчас в английской команде, сообщает ESPN.
Обновлено в 05:06
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Игры

В PlayStation Store стартовали три распродажи

Sony вновь запустила сразу несколько свежих распродаж в PlayStation Store, а также обновила очередное «Предложение недели», которым на этот раз стала HITMAN 2. Самой основной и крупной стала распродажа японских проектов, в которую якобы входит и Devil May Cry 5, однако скидка на неё до сих пор не активировалась — мы обновим публикацию, когда это случится.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 14:15
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