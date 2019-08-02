Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в РоссииРИА Новости 12:51

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин упростил получение права на временное проживание

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Путин упростил получение права на временное проживание в России

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Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

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Путин упростил порядок получения вида на жительство в РФ некоторым категориям иностранцев

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Путин упростил получение права на временное проживание в России

РИА Новости12:51
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Россия поднимает шлагбаум

Вести.UZ13:44
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В США объявили о разработке запрещенных ДРСМД ракет

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Армия и оружие

«Туполев» разработает замену транспортникам Ан-12

Компания «Туполев» займется разработкой нового среднего военно-транспортного самолета, который в перспективе сможет заменить устаревшие Ан-12.
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Американка лишилась всех конечностей после того, как ее лизнула собака

Как выяснилось, американка подхватила бактерии Capnocytophaga – они содержатся в слюне у некоторых кошек и собак.
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Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала агентству «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.
Обновлено в 16:06
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Названа главная основная причина развития рака

Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.
Обновлено в 14:46
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Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разницей +40

Обновлено в 14:51
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СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:07
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Финансы

Банк России прогнозирует инфляцию в июле на уровне 4,6-4,7%

Инфляция в России в июле в годовом выражении, по предварительным оценкам, может составить 4,6-4,7%. Об этом сообщается в выпуске бюллетеня Банка России "О чем говорят тренды".
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Общество

Прокуратура Москвы обратилась лично к Любови Соболь

В связи с планируемым несогласованным шествием по Бульварному кольцу 3 августа незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любови Соболь прокуратурой Москвы вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:20
Наука

Специалисты изучили способы охоты летучих мышей

Обновлено вчера в 12:41
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Ветеринары Саратовской области подавили 22 очага бешенства животных

Напомним, что всего за семь месяцев работы ветеринарами Саратовской области было ликвидировано 5 очагов бруцеллеза, 4 очага лептоспироза КРС, 2 очага нодулярного дерматита, 1 очага лейкоза крупного рогатого скота и 1 вспышка болезни Ньюкасла.
Обновлено в 05:46
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Президент «Кальяри»: Наингголан возвращается

Информацию о завершении переговоров подтвердил президент "красно-синих" Томмазо Джулини. Сегодня он был замечен в офисе миланского клуба.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

В СНБО рассказали о переговорах с Россией о транзите газа

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк сообщил, что переговоры по транзиту газа с России через украинскую территорию будут возобновлены после создания нового правительства страны.
Обновлено в 11:57
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Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.
Обновлено в 10:55
Политика

Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Вашингтон принял решение о введении новых односторонних санкций против Венесуэлы. Об этом 2 августа сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.
Обновлено в 16:57
Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
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Мамаев и Кокорин подали прошение об условно-досрочном освобождении

Как сообщали Юга.ру, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой.
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