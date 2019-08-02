Политика

Путин упростил получение права на временное проживание в РоссииРИА Новости 12:51

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание в России отдельным категориям иностранцев, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин упростил получение права на временное проживание в России

РИА Новости12:51
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Россия поднимает шлагбаум

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