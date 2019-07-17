Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей ДонбассаИзвестия 21:49

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ
, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
РБК11:10

Подробнее о событии

Получить паспорт РФ по упрощенной схеме смогут все жители Донецкой и Луганской областей

Интерфакс11:31

Слуцкий: русскоязычные жители Донбасса должны знать, что в России они будут под защитой

ТАСС14:17

Путин расширил действие упрощённого порядка получения гражданства РФ для украинцев

RT на русском14:04

Слуцкий поддержал упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса

Московский Комсомолец16:59

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс

РБК11:10

Упрощено предоставление гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины

Коммерсантъ11:10

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса

РИА Новости12:34
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Политика

Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.
Обновлено в 16:26
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Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
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СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры

В команде украинского лидера есть уверенность в том, что Киев добьется переговоров.
Обновлено в 21:53
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 14:03
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Экономика

ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов

Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».
Обновлено в 13:55
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Культура

Украинскую актрису затравили за защиту России

Украинская актриса Любовь Титаренко подверглась жесточайшей критике после того, как выступила в поддержку россиян в ходе телемоста между Россией и Грузией, передает ФАН.
Обновлено в 22:40
Армия и оружие

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено в 21:16
Политика

В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе

Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Технологии

Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета

Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Зеленский объяснил появление на публике в плавках

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.
Обновлено в 18:18
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено в 20:01
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
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Илон Маск придумал, как соединить мозг с компьютером

Обновлено в 09:49
Авто

В России завершились продажи седанов Nissan Almera

Российские дилеры Nissan распродали почти все седаны Nissan Almera, производство которых завершилось в Тольятти осенью прошлого года.
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Космос

«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны

ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
Обновлено в 10:05
Политика

Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки

Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.
Обновлено в 18:54
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Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
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«Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов

"Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 19:43
Общество

В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня

Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
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Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено в 17:08
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У берегов Южной Кореи потеряло ход российское судно

Обновлено в 19:46
Экономика

В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России

С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 02:20
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Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
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