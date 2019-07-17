с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.

Политика Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.

Политика Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Команда Зеленского пообещала заставить Путина вести переговоры В команде украинского лидера есть уверенность в том, что Киев добьется переговоров.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Политика В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.

Общество Акимов показал образец российского электронного паспорта Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.

Экономика ФАС предложила лишить РЖД всех грузовых вагонов Глава ФАС Игорь Артемьев в письме первому заместителю председателя правительства и министру финансов Антону Силуанову (копия письма есть у РБК) предложил «обеспечить полный выход РЖД из рынка услуг по предоставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузовой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка (более 130 тыс. вагонов)».

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Культура Украинскую актрису затравили за защиту России Украинская актриса Любовь Титаренко подверглась жесточайшей критике после того, как выступила в поддержку россиян в ходе телемоста между Россией и Грузией, передает ФАН.

Армия и оружие Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.

Политика В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.

Технологии Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.

Политика Зеленский объяснил появление на публике в плавках Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Авто В России завершились продажи седанов Nissan Almera Российские дилеры Nissan распродали почти все седаны Nissan Almera, производство которых завершилось в Тольятти осенью прошлого года.

Космос «Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.

Политика Британии предрекли крах в случае выхода из ЕС без сделки Ранее News.ru сообщал, что пока британские консерваторы определяются с новым лидером партии, которому предстоит занять и пост премьер-министра Соединённого Королевства, в различных ведомствах растёт обеспокоенность проблемами, с которыми столкнётся страна в случае выхода из Евросоюза без сделки.

Политика Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Гаджеты «Яндекс» нашел способ вычисления доходов пользователей своих сервисов "Яндекс" разработал способ определения доходов пользователей своих сервисов. Компания зарегистрировала соответствующий патент.

Общество В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Экономика В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.