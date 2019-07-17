Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей ДонбассаИзвестия 21:49
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.РБК11:10
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Слуцкий поддержал упрощение выдачи российских паспортов для жителей Донбасса
Московский Комсомолец16:59
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:35, Ашберн
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