Политика
Путин упростил получение гражданства для всех жителей ДонбассаРИА Новости 12:34
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.РБК11:10
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Политика
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Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
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Происшествия
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Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
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Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
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Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.
Обновлено в 01:52
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
Обновлено в 13:40
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
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Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей.
Обновлено в 11:51
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Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400
Первый этап поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 завершится в период от 23 до 25 июля, сообщил РИА турецкий военный источник.
Обновлено в 11:55
Экономика
За полгода в Татарстане освоили треть средств на нацпроекты
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Обновлено в 13:09
Общество
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Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
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Гарри Стайлса рассматривают на роль принца Эрика в ремейке «Русалочки»
Как ни старались корейские фанаты BTS продвинуть своего кумира Чимина на роль принца Эрика, этот образ все равно достанется белому европейцу.
Обновлено в 07:25
Политика
Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату
Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
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Происшествия
В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте
В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский срочно созывает Верховную раду
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал собрать внеочередное пленарное собрание Верховной рады.
Обновлено в 07:36