с чего всё началось

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.

Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса

Политика На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его соратников Государственное бюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц, сообщает РБК со ссылкой на директора бюро Романа Трубы.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.

Политика Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.

Происшествия Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.

Общество Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея Государственный Эрмитаж сообщил об увеличении числа попыток создания поддельных страниц музея и призвал посетителей покупать билеты только на www.hermitagemuseum.org.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015» Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.

Политика Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».

Политика Володин допустил точечные изменения в Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию, которые позволят лучше раскрыть правовой потенциал основного закона в удовлетворении запроса общества на социальную справедливость.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Политика Зеленский поспорил с назвавшей его малороссом чиновницей Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Энергетика Запасы нефти в США сократились, но WTI дешевеет Как следует из отчета Минэнерго страны, запасы сократились на 3,1 млн баррелей до 455,9 млн баррелей.

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Футбол В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.

Армия и оружие Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400 Первый этап поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400 завершится в период от 23 до 25 июля, сообщил РИА турецкий военный источник.

Экономика За полгода в Татарстане освоили треть средств на нацпроекты С января по июнь Татарстан освоил почти треть из 23,7 млрд рублей, выделенных на реализацию национальных проектов в 2019 году.

Общество Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.

Кино Гарри Стайлса рассматривают на роль принца Эрика в ремейке «Русалочки» Как ни старались корейские фанаты BTS продвинуть своего кумира Чимина на роль принца Эрика, этот образ все равно достанется белому европейцу.

Политика Военнослужащим по контракту существенно поднимут зарплату Известно, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное жалование военнослужащих, замещающих первичные воинские должности. в том числе должностных окладов с 1-го по 4-й тарифный разряд.

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Происшествия В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.