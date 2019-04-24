Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей ДонбассаBFM.ru 11:44

Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. На рассмотрение соответствующих заявлений жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей отводится не более трех месяцев.
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Денис Пушилин
От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю слова благодарности президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за такое важное для наших граждан решение. Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо!
— Денис ПушилинRambler News Service 10:29

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