Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНРРБК 08:01

Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня официального опубликования.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Авто «Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

Шоу-бизнес Меган Маркл планирует выйти из декрета «по-американски» Как стало известно, Маркл сообщила своим помощникам, что не собирается засиживаться в декретном отпуске и вернется к делам спустя всего три месяца после родов.

Происшествия Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.

Происшествия Пожар на Алтуфьевском шоссе ликвидировали Огонь перекинулся на одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Согласно данным из открытых источников, по адресу Алтуфьевское шоссе, д. 27, стр. 2, где произошел пожар, расположены автосервис, рекламно-производственная компания и другие организации.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Армия и оружие Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.

Экономика Россияне избавляются от дач из-за нового налога Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Шоу-бизнес Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.

Кино «Мстители: Финал» установили новый рекорд сборов Новый рекорд по сборам в ходе предварительных продаж билетов в России установлен картиной «Мстители: Финал».

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Космос Зонд InSight фиксирует первое «землетрясение» на Марсе 6 апреля 2019 года зонд InSight зафиксировал свое первое подтвержденное марсотрясение, явление, которое ученые прогнозировали, но не могли подтвердить, произошло на соседней планете.

Политика Подал в отставку замгенпрокурора Украины Замгенерального прокурора Украины Евгений Енин подал в отставку. Об этом сообщает "112 Украина".

Авто Вон Гриффин сделал очень крутой Ford F-150 Спортсмен-самоучка, ставший профессиональным дрифтером, Вон Гриффин-младший не только гоняет по треку, но и занимается бизнесом.

Кино Названа дата проведения следующей церемонии вручения премии «Оскар» Церемония вручения премии «Оскар-2019» пройдет 9 февраля 2020 года в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте академии.

Происшествия ФСБ задержала двух участников банд Басаева и Хаттаба В Ставропольском крае задержаны два бывших боевика Шамиля Басаева, которые принимали активное участие в нападении на Дагестан в 1999 году.