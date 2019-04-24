Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДонбассаBFM.ru 11:44
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. На рассмотрение соответствующих заявлений жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей отводится не более трех месяцев.
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Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.
— Владислав Сурков, российский политикНовая газета 08:08
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