Путин упростил получение гражданства России для жителей ДонбассаBFM.ru 11:44

Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. На рассмотрение соответствующих заявлений жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей отводится не более трех месяцев.

Политика В США прокомментировали решение России по гражданству для ДНР и ЛНР Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР носит провокационный характер.

Политика Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.

Происшествия Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.

Здоровье ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.

Политика Путин назвал сверхзадачи России Глава государства Владимир Путин назвал сверхзадачи России. Речь идёт об экономике и повышении производительности труда.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Шоу-бизнес Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова Ранее Бузова рассказала Собчак о брачном контракте с Тарасовым.

Шоу-бизнес Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.

Политика Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше» Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Boeing предупредил о росте расходов на $1 млрд после катастроф 737 MAX Сокращение объемов производства лайнеров Boeing 737 MAX после крушения самолетов, принадлежавших авиакомпаниям Lion Air и Ethiopian Airlines, приведет к увеличению расходов авиастроительной компании на $1 млрд.

Политика В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине» Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.

Армия и оружие Террористы осуществили новую провокацию с химоружием в Хаме Боевики со стороны территории идлибской зоны деэскалации провели новую провокацию с помощью Запада, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия.

Общество Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.

Политика Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским расследование крушения MH17 Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провёл телефонный разговор с победителем второго тура голосования на выборах президента Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing летом 2014 года.

Происшествия В Китае упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку Гусь упал с дерева и сбил мотоциклистку в Китае. Видеозапись происшествия опубликована на канале Newsflare на YouTube.

Экономика Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Общество В российских школах появятся новые должности Министерство просвещения России опубликовало проект постановления о введении двух новых должностей в школах — «старший учитель» и «ведущий учитель».

Авто Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.

Кино Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.

Культура Netflix может лишиться прав на показ «Офиса» Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.

Музыка Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла» Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.