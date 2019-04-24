Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНРИзвестия вчера в 15:43

Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Происшествия В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.

Происшествия Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.

Шоу-бизнес Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.

Наука Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.

Энергетика СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".

Авто Дешевая замена для дорогого бензонасоса — идея читателя Оригинальные запчасти отпугнули высокими ценами, поэтому решил установить бензонасос от ВАЗ‑2110, который подходит по размеру и характеристикам.

Здоровье В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Происшествия В Иркутске осудили убийц ювелира из Таганрога В Иркутске суд вынес приговор в отношении убийц торгового представителя ювелирной компании из Таганрога Натальи Мулиховой.

Хоккей Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России на ЧМ-2019 Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов вызваны в сборную России на чемпионат мира.

Политика Экс-глава СВР рассказал, как поставил ЦРУ на место Бывший директор Службы внешней разведки РФ, генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников в начале 1994 года в сложной ситуации самостоятельно принял решение о высылке из России резидента ЦРУ США в Москве, которое поддержал президент Борис Ельцин.

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Политика Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».

Гаджеты LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее Компания LG Electronics намерена приостановить производство смартфонов в Южной Корее, о чём сообщают сетевые источники, ссылаясь на информацию, полученную от осведомлённых лиц.

Технологии МГТС включает беспилотный режим Компания займется разработкой платформы управления дронами Столичный провайдер МГТС планирует инвестировать несколько миллиардов рублей в платформу для организации полетов дронов над городами и займется ее разработкой.

Происшествия В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".

Политика Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Армия и оружие Названа причина отказа полиции Рио-де-Жанейро от автоматов Калашникова Сотрудники полиции в Рио-де-Жанейро из-за нехватки боеприпасов вынуждены отказаться от использования автоматов Калашникова модели АК-47.

Гаджеты Раскрыты основные характеристики бюджетного флагмана от Redmi Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Политика Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.

Религия Чистый четверг: что происходило две тысячи лет назад Считалось, что участвуя в литургии Великого четверга, мы участвуем в той самой Тайной вечере, когда Иисус установил главное христианское Таинство - Таинство Причащения.

Шоу-бизнес Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.

Авто Обнародована информация о новом Toyota Land Cruiser 300 Новую генерацию Toyota Land Cruiser 300 представят на автосалоне в Токио, который пройдет 24 октября текущего года.