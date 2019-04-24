Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДонбассаBFM.ru 11:44
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса. На рассмотрение соответствующих заявлений жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей отводится не более трех месяцев.
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Это крайне важное событие для граждан Донецкой и Луганской народных республик. Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима.
— Владислав Сурков, российский политикНовая газета 08:08
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Подрядчик признал нарушение рабочими запрета на курение в Нотр-Даме
Компания Le Bras Frères, занимавшаяся установкой строительных лесов для реставрации собора Парижской Богоматери, признала, что рабочие нарушали запрет на курение на строительной площадке.
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Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
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Минздрав заявил о максимальной продолжительности жизни россиян
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Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
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Происшествия
Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Энергетика
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«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
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В МИД России выразили сожаление из-за угроз американскими авианосцами
В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
Обновлено в 19:47
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Молодая жена Александра Цекало опубликовала фото в бикини
Александр Цекало впервые вышел в свет с молодой женой Впервые Александр вывел молодую супугу в свет спустя пару недель после того, как стал ее законным мужем.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Пожар произошел в новостройке на западе Москвы
Обновлено в 22:22
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Экономика
Назван возраст россиян, чаще всего берущих микрозаймы
Россиянами в возрасте 18–24 лет в первом квартале 2019 года было подано 27,6% заявок на микрозайм, а средняя запрашиваемая ими сумма составляет 8000 рублей.
Обновлено в 22:26
Политика
Путин прибыл во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном
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Политика
Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ущербе от природных пожаров.
Обновлено в 19:10
Политика
Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству
Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Кино
Названа дата проведения следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Церемония вручения премии «Оскар-2019» пройдет 9 февраля 2020 года в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте академии.
Обновлено в 07:23
Политика
Захарова назвала самых возмущенных решением России по Донбассу
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям отдельных территорий Донбасса, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
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Шоу-бизнес
Бузова рассказала Собчак о требованиях Тарасова
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Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Политика
В Евросоюз ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявили в ГРУ
В Евросоюз под видом беженцев ежегодно проникают до 20 тысяч экстремистов, заявил в среду представитель Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ генерал-майор Сергей Ковалев.
Обновлено в 10:34
Экономика
Минфин и Минобороны ответили на приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
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Экономика
Акционеры АЛРОСА получат почти 74 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Наблюдательный совет алмазодобывающей компании АЛРОСА принял решение выплатить за вторую половину 2018 года 30,3 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 21:04
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
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Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22