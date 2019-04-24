Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНРИзвестия 15:43

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР

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