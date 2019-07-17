Политика

Путин упростил получение гражданства России для всех жителей ДонбассаРИА Новости 12:34

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ
, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
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