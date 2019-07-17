Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей ДонбассаИзвестия 11:14
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.РБК11:10
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Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 51
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food в Москве возросло до 51 человека.
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Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Solaris
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
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Происшествия
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Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами
Британские биологи предложили отпугивать носорогов от мест, где они с большой вероятностью могут стать добычей браконьеров, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Ученые протестировали несколько способов отпугивания для носорогов: звуки сирены, летящие на разной высоте беспилотники и запах жгучего красного перца.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
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Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей
В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.
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Президент Украины Владимир Зеленский и глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поспорили из-за того, что в прошлом она назвала его малороссом.
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СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье
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Наука
Система ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды
Российская система экстренного реагирования при ДТП ЭРА-ГЛОНАС научится распознавать голосовые команды.
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Политика
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Футбол
Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки
Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций.
Обновлено в 16:59
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Суд продлил арест шести украинским морякам
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