с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Политика Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.

Экономика Пальмового масла лишат льгот в России Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Политика МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Политика Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35 В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места С-400 Аналитики американской частной компании Stratfor назвали минусы росссийских зенитных управляемых ракет (ЗУР), которыми оснащен комплекс С-400.

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Экономика «Роснефть» захотела не возвращать валютную выручку в страну Ранее правительство одобрило законопроект о либерализации валютного законодательства для смягчения требований по возврату экспортёрами валютной выручки.

Авто В Сети показали обновленный Hyundai Solaris Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.

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Наука Носорогов предложили отпугивать от мест охоты браконьеров дронами Британские биологи предложили отпугивать носорогов от мест, где они с большой вероятностью могут стать добычей браконьеров, сообщается в Proceedings of the Royal Society B. Ученые протестировали несколько способов отпугивания для носорогов: звуки сирены, летящие на разной высоте беспилотники и запах жгучего красного перца.

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Гаджеты Nintendo представила обновлённую Nintendo Switch с улучшенной батареей В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на каждой консоли заряда хватит на: оригинальная Switch (2017) — 3 часа обновлённая Switch (2019) — 5,5 часов Switch Lite — 4 часа Иных сведений о грядущей системе на сайте нет, однако по части цветов консоль не будет отличаться от оригинальной версии — либо красно-синие джойконы, либо просто серые.

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Происшествия СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.

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Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Футбол Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций.