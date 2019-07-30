Политика
Путин упростил получение автомобильных номеровРИА Новости 13:37
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин утвердил закон, разрешающий получать госномера на автомобили у производителей
Народные новости13:55
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Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Музыка
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев 2019 года
Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира. Список был опубликован 30 июля на сайте издания.
Обновлено в 09:00
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Происшествия
На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Очевидцы утверждают, что черный «Форд фокус» ехал с явным превышением скорости и сбил на пешеходном переходе молодого человека, которому на вид около 23 лет.
Обновлено в 18:53
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Культура
Более 150 архивных фотографий покажут на выставке на ВДНХ
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту
Как рассказали в управлении на транспорте МВД России по УрФО, пассажир рейса Хабаровск - Екатеринбург прилетел в Кольцово днем 29 июля.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Эксперты назвали снижающие давление напитки
Свекла является отличным средством для нормализации давления, поэтому эксперты рекомендуют употреблять ее ежедневно.
Обновлено в 04:07
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Авто
Корейцы расширяют географию продаж бюджетного KIA Rio
Корейская компания KIA Motors расширяет географию продаж одной из модификаций своего топового автомобиля.
Обновлено в 19:00
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Силовики задержали главу приморского уголовного розыска
Начальник Управления уголовного розыска Приморского края Андрей Миляев был задержан по подозрению в совершении преступления.
Обновлено в 01:09
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Космос
Российские спутники начали «работать с ограничениями»
Обновлено в 09:37
Общество
Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:46
Здоровье
В Волгоградской области развивается выездная диспансеризация
Именно поэтому с 1 июня 54 медицинских учреждения Волгоградской области начали принимать работающих жителей, желающих пройти обследование, по новому графику: в вечернее время и в выходные дни.
Обновлено в 15:48
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00