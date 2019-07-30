Политика
Путин упростил получение автомобильных номеровРИА Новости вчера в 13:37
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин утвердил закон, разрешающий получать госномера на автомобили у производителей
Народные новостивчера в 13:55
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Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Общество
Названа стоимость восстановления заброшенной больницы в Зеленой Роще
Реставрация заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще потребует вложений в пределах 1-1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:09
Общество
Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
Пока российские пользователи атакуют Instagram голливудского актера с русскими корнями Леонардо Ди Каприо по поводу спасения Байкала, звезда отозвался на другое ЧП в России.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Прошедшее 30 июля стало самым холодным днем месяца в Москве
Вторник в столице оказался самым холодным днем с начала июля, однако в среду стоит ждать еще более холодной погоды, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $65
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5% и по состоянию на 05:20 мск составила $65,16 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
С 1 августа пенсионерам прибавят пенсию
Пенсионным фондом России 1 августа будет произведена корректировка размеров страховых пенсий.
Обновлено вчера в 07:40
Экономика
В России такси оказалось выгоднее личного автомобиля
Россия лидирует из-за относительно низкого среднего уровня доходов, усложняющего покупку личного автомобиля, цена которого с учетом импортных тарифов достаточно высока, и сравнительно низких цен на такси, поясняет представитель банка HSBC изданию КоммерсантЪ.
Обновлено в 01:59
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Мужчина и ребенок погибли в результате взрыва газа в частном жилом доме в поселке Боровский Тюменской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Американский суд прекратил дело по иску демократов к РФ
Иск Национального комитета Демократической партии США против России о "вмешательстве" в американские выборы отклонен окружным судом.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Китай предложил Индии сотрудничать в освоении космоса
СМИ Китая сообщили, что страна стремится к партнерству с Индией в космической сфере.
Обновлено в 03:08
Футбол
«Борнмут» хочет подписать игрока «Ливерпуля» за €25 млн
По информации издания, наставник "вишен" Эдди Хау очень хочет видеть 22-летнего футболиста у себя в команде и убедил подготовить руководство клуба предложение суммой в €25 млн.
Обновлено в 00:06
Гаджеты
Первая Diablo теперь доступна в браузере
Как пишет портал PC Gamer, её может запустить любой желающий. В бесплатной версии доступно 2 первых подземелья и один класс персонажей.
Обновлено в 03:18
Экономика
Чистая прибыль OMV в I полугодии выросла на 47%
Чистая прибыль австрийской нефтегазовой компании OMV, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла на 47% в годовом выражении — до 897 миллионов евро, говорится в отчете компании.
Обновлено в 02:58
Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00