Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Происшествия В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.

Футбол Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити» Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.

Путешествия «Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.

Общество Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.

Футбол «Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.

Музыка Кэти Перри признана виновной в плагиате Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.

Политика В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.

Шоу-бизнес Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.

Общество В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.

Единоборства Трагически погибшего боксера Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе Российского боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Петергофе 4 августа.

Политика МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.

Энергетика Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.

Политика В ГБР рассказали об 11 производствах в отношении Порошенко Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Общество У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Политика Сенаторы США предлагают расширить санкции против России Американские сенаторы предлагают найти в военном бюджете деньги, чтобы в случае «нового вмешательства» России во внутреннюю политику страны расширить санкции.