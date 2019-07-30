Политика

Путин упростил получение автомобильных номеровРИА Новости 13:37

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин одобрил упрощение получения автомобильных номеров

RT на русском16:32

Путин упростил получение номеров для автомобилей

РБК15:25

Путин подписал закон об упрощении получения номеров на авто

Комсомольская правда14:00

Путин подписал закон, упрощающий получение автомобильных номеров

Российская газета14:32

Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей

ТАСС15:13

Путин утвердил закон, разрешающий получать госномера на автомобили у производителей

Народные новости13:55

Путин упростил получение автомобильных номеров

РИА Новости13:37
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье два подростка погибли под колесами электрички

Электричка насмерть сбила двух подростков на станции Шатурторф в Московской области.
Обновлено в 16:02
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах

По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, сложность возгорания заключается в том, что при строительстве частных домов применялись горючие материалы, что послужило причиной активного распространения огня.
Обновлено в 14:03
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

В мае этого года появились слухи о том, что 40-летняя Ани Лорак после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу закрутила новый роман.
Обновлено в 14:00
Футбол

Экс-хавбек «Краснодара» перешел в «Орландо Сити»

Бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра подписал контракт с "Орландо Сити", который выступает в MLS.
Обновлено в 16:36
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Футбол

Ройс помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Санкт-Галлен»

Обновлено в 15:25
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Музыка

Кэти Перри признана виновной в плагиате

Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Политика

В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины

Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.
Обновлено в 03:03
Футбол

Судья Карасев извинился за ошибки в матче «Зенита» и «Оренбурга»

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein

Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Общество

В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Единоборства

Трагически погибшего боксера Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе

Российского боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Петергофе 4 августа.
Обновлено в 10:20
Политика

МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit

Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 16:14
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

Обновлено в 15:53
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено в 14:45
Политика

В ГБР рассказали об 11 производствах в отношении Порошенко

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что бывший президент страны Пётр Порошенко фигурирует в 11 производствах ГБР.
Обновлено в 16:42
Авто

Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет

Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.
Обновлено в 10:38
Общество

У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

Обновлено в 09:10
Политика

Сенаторы США предлагают расширить санкции против России

Американские сенаторы предлагают найти в военном бюджете деньги, чтобы в случае «нового вмешательства» России во внутреннюю политику страны расширить санкции.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Осыпавшего деньгами пассажирку боксера Ковалева сняли с рейса в Майами

Обновлено в 04:12
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» в полуфинале Audi Cup

Обновлено в 13:59
Политика

Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
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