Политика

Путин упростил получение автомобильных номеровРИА Новости вчера в 13:37

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Путин упростил получение автомобильных номеров

Известиявчера в 22:08

Путин одобрил упрощение получения автомобильных номеров

RT на русскомвчера в 16:32

Путин упростил получение номеров для автомобилей

РБКвчера в 15:25

Путин ощутимо упростил получение автономеров

Газета.Ruвчера в 17:19

Путин подписал закон, позволяющий получать номерные знаки для автомобилей у изготовителей

ТАССвчера в 15:13

Водители смогут сами получать номерные знаки

Телеканал 360°вчера в 14:39

Путин упростил получение автомобильных номеров

РИА Новостивчера в 13:37
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Происшествия

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Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 августа

Жители Башкирии смогут бесплатно обменять карту "Башавтотранса" на "Алга" Ипотечные каникулы С 1 августа вступает в силу закон об ипотечных каникулах.
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В России сохранятся низкие цены на овощи

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Суд закрыл дело Демпартии США против России

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Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы

Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами.
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Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни

Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
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Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
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Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
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В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
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Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
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Происшествия

В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера

Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Финансы

Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума

Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
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Происшествия

Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью

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Обновлено вчера в 22:45
Политика

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Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.
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Общество

Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено вчера в 22:43
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Арсен Аваков обвинил Петра Порошенко в «бессовестной лжи»

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Рост уровня бедности зафиксировал Росстат

Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
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Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы

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Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесёт множество проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.
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