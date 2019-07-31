Политика
Путин упростил получение автомобильных номеровРИА Новости вчера в 13:37
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
Митинг в Москве 27 июля расценили как массовые беспорядки
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Из-за лесных пожаров в четырех регионах России ввели режим ЧС
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
Шойгу поздравил военнослужащих с Днем тыла ВС РФ
Обновлено вчера в 19:00
Путешествия
Польская журналистка оценила отдых в Крыму
Крым как туристическое направление становится все более популярным, на это, в частности, влияют подешевевшие авиабилеты, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в ежедневнике Rzeczpospolita.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Как изменится жизнь жителей Башкирии с 1 августа
Жители Башкирии смогут бесплатно обменять карту "Башавтотранса" на "Алга" Ипотечные каникулы С 1 августа вступает в силу закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 00:10
Экономика
В России сохранятся низкие цены на овощи
Дальнейший рост объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным, утверждает президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Трамп захотел заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет добиться заключения сделки с Россией в сфере контроля над вооружениями, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:11
Экономика
Юристы обсудили налогообложение криптовалют. Основные тезисы
Специалисты обсудили вопрос налогообложения операций с криптовалютами.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Украинский шоумен предупредил Зеленского об угрозе жизни
Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
Обновлено в 00:14
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
В России упрощается регистрация сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощается регистрация сделок по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании данных о числе жертв террористов в Сирии.
Обновлено вчера в 14:45
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели россиян в Турции.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено вчера в 20:43
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Тулуне начал снижаться уровень воды в реке Ия
Вода в реке Ия, подтопившей Тулунский район Иркутской области, постепенно убывает, сообщается на сайте администрации города Тулун.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено вчера в 15:10
Хоккей
Хенрик Лундквист: «Василевский и Бобровский – вратари топ-уровня»
Голкипер "Рейнджерс" и сборной Швеции Хенрик Лундквист высоко оценил российских вратарей Андрея Василевского и Сергея Бобровского.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Арсен Аваков обвинил Петра Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено вчера в 04:59
Экономика
Рост уровня бедности зафиксировал Росстат
Федеральная служба государственной статистики сообщила, что число граждан России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 миллионов человек, с 13,9% в первом квартале 2018 года до 14,3% в текущем году за тот же отчетный период.
Обновлено 29 июля в 15:49
Политика
Организаторы отозвали заявку на митинг 3 августа в центре Москвы
Обновлено вчера в 07:18
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие на Донбассе
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к жестким методам решения конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Украинский министр объяснил, почему Киеву не нужен контроль над Донбассом
Возвращение ЛНР и ДНР под контроль Киева принесёт множество проблем, связанных с российскими гражданами, проживающими в этих регионах.
Обновлено вчера в 23:30